Santiago Maratea sorprendió a sus seguidores al concretar una decisión que había anticipado semanas atrás: cerró su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 3,4 millones de seguidores, y anunció que dejará atrás su etapa como influencer. A través de un video de casi siete minutos, explicó los motivos de su alejamiento y contó cuáles son sus proyectos para el futuro.
Por qué Santi Maratea cerró su cuenta de Instagram con millones de seguidores
El influencer eliminó todas sus publicaciones y dejó un último video para explicar los motivos de su decisión. Anunció que quiere dedicarse a una fundación enfocada en la salud infantil.
El creador de contenido eliminó todas las publicaciones, las historias destacadas y la fotografía de perfil que tenía en la plataforma. También modificó la biografía de su cuenta y dejó un único video como despedida para la comunidad que construyó durante más de una década.
"Bueno, gente, como algunos ya se enteraron, voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es mi último video", comenzó diciendo Maratea en la grabación que publicó durante la noche del lunes 24 de noviembre.
En el mensaje, aclaró que no se trataba de una estrategia publicitaria ni de una decisión motivada por algún conflicto con la red social. Por el contrario, destacó la importancia que tuvo esa plataforma en su vida personal y profesional.
"Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida, pero hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho", expresó.
El fin de una etapa
Maratea recordó sus comienzos en Internet, cuando todavía no estaba extendido el concepto de influencer para describir a quienes compartían contenidos de su vida cotidiana en las redes sociales.
Según explicó, durante estos años construyó una carrera que le permitió trabajar con marcas, viajar, conocer personas y desarrollar distintas iniciativas. También reconoció que buena parte de su crecimiento personal ocurrió frente a la mirada de millones de usuarios.
"Mi paso a la adultez fue bastante público y en todo ese proceso vieron mis aciertos, mis papelones, mis cambios, mis contradicciones, mis quilombos, mis campañas, mis momentos buenos y mis momentos malos", recordó.
El influencer también reconoció que abandonar esa actividad representa un desafío, especialmente por todo lo que construyó durante más de diez años. En ese sentido, admitió que podría continuar trabajando en el mismo ámbito, pero que ya no encuentra motivación para hacerlo.
"Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble, y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo. Pero simplemente ya no lo quiero", sostuvo.
Además, descartó que su decisión esté relacionada con un fracaso profesional. Por el contrario, consideró que llegó el momento de cerrar una etapa que ya cumplió con su propósito.
"No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó. Sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito", explicó.
Su próximo proyecto
Durante el video, Maratea también adelantó que quiere orientar sus esfuerzos hacia un nuevo objetivo: construir una fundación dedicada principalmente a la salud infantil.
"Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo. Y a construir mi fundación. Una fundación que se encarga principalmente de lo que es salud infantil. Y es un proyecto que en realidad ya arrancó", anunció.
El creador de contenido planteó que busca utilizar las herramientas que desarrolló durante su trayectoria en Internet para impulsar iniciativas solidarias. Su capacidad para comunicar, convocar personas y generar repercusión, explicó, puede tener otros objetivos más allá de las campañas comerciales.
Sin embargo, también reconoció que el cambio le genera incertidumbre. Dejar atrás una actividad que le dio estabilidad y reconocimiento para comenzar un proyecto diferente representa un desafío personal y profesional.
"No sé si mañana la fundación se va a convertir en lo que yo quiero que se convierta. Para ir en busca de todo lo que me daba felicidad o me hacía sentir pleno. Entonces obviamente me da bastante miedo", admitió.
Pese a esas dudas, aseguró que no quiere permanecer en una vida que ya no lo representa por temor a que su próximo proyecto no funcione.
En el cierre del mensaje, agradeció a las personas que lo acompañaron durante estos años, tanto en sus contenidos cotidianos como en las distintas campañas solidarias que impulsó.
"Me llevo estos 10 años conmigo. Me llevo todo lo que viví, lo que aprendí y lo que construimos, y me voy feliz", expresó.
De esta manera, Maratea puso fin a una etapa de más de una década en Instagram, una plataforma desde la que construyó una comunidad de millones de seguidores y alcanzó notoriedad nacional a través de sus contenidos y colectas solidarias.