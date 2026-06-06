Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió al contar que protagonizó una ceremonia íntima junto a su pareja, Gustavo, a pocos meses de haber confirmado públicamente la relación. La revelación ocurrió durante una charla en Que alguien le avise (La Casa Streaming), donde dejó atónitos a sus compañeros al asegurar que ambos tuvieron un “casamiento simbólico”.
Jujuy Jiménez se casó en secreto con su novio a seis meses de relación
La modelo contó que protagonizó una íntima ceremonia simbólica en una iglesia de Salta y aseguró que, aunque no tiene validez legal, el momento tuvo un profundo significado para la pareja.
Todo comenzó cuando Lizardo Ponce le preguntó a la influencer si ya habían hablado sobre una propuesta formal de casamiento. Entre risas, Sofía sorprendió con una respuesta inesperada: contó que, aunque no hubo un compromiso tradicional, ambos compartieron un momento muy especial en una iglesia.
“Nos casamos, fue algo íntimo”, expresó, al tiempo que explicó que prefirió mantenerlo en privado porque solo estuvieron ellos dos.
La modelo aclaró que no se trató de una unión legal ni religiosa. Según relató, no hubo sacerdote ni ceremonia oficial, sino un gesto personal cargado de significado emocional. En ese contexto, recordó que durante el encuentro le expresó a su pareja el deseo de que la acompañe el resto de su vida.
Cómo fue la ceremonia simbólica
Jiménez explicó que el momento ocurrió en una iglesia ubicada en El Alfarcito, Salta, y que todo se dio de manera espontánea. Incluso mostró imágenes de aquel día y exhibió el anillo que utilizó durante el encuentro.
“Fue un casamiento para nosotros, súper íntimo”, comentó sobre la experiencia, que definió como algo especial dentro de la relación.
Sin embargo, el comentario generó reacciones inmediatas en el programa. Con humor, Lizardo Ponce le recordó que legalmente seguía soltera, aunque Sofía defendió el valor simbólico del momento y aseguró que fue algo significativo para ambos.
Horas más tarde, reforzó esa idea en sus redes sociales, donde compartió una foto del encuentro y escribió que, “en su mente y en su mundo”, Gustavo ya es su marido.
Además, explicó que el anillo con el símbolo del infinito que intercambiaron pertenecía a un regalo de su madre y aclaró que lo utilizaron como parte de un juego simbólico, sin implicancias legales.
Gesto romántico
Semanas atrás, la influencer ya había mostrado otro episodio especial de su relación. A través de Instagram contó, emocionada, que su novio decidió hacerse un tatuaje inspirado en ella.
En un video compartido con sus seguidores, Sofía mostró la sorpresa al descubrir que Gustavo se había tatuado una letra “S”, basada en un dibujo que ella misma había hecho sobre un papel.
“Ningún hombre hizo esto por mí”, expresó conmovida en el video, mientras reconocía que no esperaba un gesto semejante.
Más tarde, en sus redes, admitió que todavía le costaba creer las demostraciones de afecto que estaba viviendo y agradeció a su pareja por hacerla sentir especial.