"No fue operación": Sofía Pachano habló de la intervención quirúrgica por la que pasó su hijo Vito

Sofía Pachano atravesó semanas intensas, entre emoción y miedo, desde el nacimiento de su hijo Vito, fruto de su relación con Santiago Ramundo.
La actriz e influencer, que fue mamá el 19 de enero, contó con sinceridad que debieron someter a su bebé a una intervención médica a pocos días de vida, y relató cómo vivieron ese momento junto a su pareja.
Según explicó, a las dos semanas los médicos detectaron una dificultad que complicaba la lactancia materna. Por este motivo, la influencer detalló que “Le hicieron una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”.
Pese a la preocupación inicial, Sofía llevó tranquilidad y respaldó la decisión médica: “Ahora está re bien. Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande”. También señaló que tanto ella como su familia están “bien encaminados” y que la lactancia continúa acomodándose con normalidad.
Más allá del tema de salud, la actriz resaltó lo esperado que fue este embarazo. “Hacía tiempo que intentábamos… Hace cinco años que estamos juntos y el deseo de ser padres siempre estuvo”, expresó, emocionada, sobre el camino que los llevó a este presente.
Por último, Sofía subrayó el rol clave del acompañamiento familiar en esta etapa: sus padres, Ana Sanz y Aníbal Pachano, estuvieron muy presentes y brindándoles apoyo desde el primer día.