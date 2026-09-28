#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tiene 74 años

Después de un mes internada, Soledad Silveyra fue dada de alta

Pese a ya estar fuera de ese centro de salud, la actriz deberá seguir un régimen estricto de cuidados y reposo para poder continuar con su recuperación.

Solita deberá guardar reposo.Solita deberá guardar reposo.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La actriz Soledad Silveyra recibió el alta médica tras estar casi un mes internada por una fisura en su pelvis que sufrió tras una fuerte caída en su casa a principios de septiembre.

Pese a ya estar fuera de ese centro de salud, deberá seguir un régimen estricto de cuidados y reposo para poder continuar con su recuperación.

"Ya está de alta, en su casa, está bien. Ahora viene una etapa de reposo y tiene que cuidarse hasta que termine de sanar la fisura que tiene en la cadera", contó Baltasar Jaramillo, hijo de la artista, en diálogo con el programa Intrusos.

Cómo fue la lesión de "Solita"

El accidente ocurrió a principios de septiembre, cuando la reconocida actriz sufrió una caída en su vivienda. Como consecuencia del golpe, sufrió una fisura en la pelvis y tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

Mirá tambiénQué se sabe de la salud de Soledad Silveyra tras varios días internada

La lesión requirió una recuperación prolongada, los especialistas determinaron que no era necesario realizar una intervención quirúrgica. La internación se extendió durante casi un mes debido a la necesidad de controlar su evolución y acompañar el proceso de recuperación.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Cine Series Televisión
Salud
Arte Música Teatro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro