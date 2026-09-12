Soledad Silveyra continúa internada en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una caída en su casa el domingo 6 de septiembre. La actriz, que ya atravesaba un cuadro de trocanteritis que le provocaba fuertes dolores en la zona de la cadera, sufrió una fractura de pelvis como consecuencia del accidente doméstico.
Qué se sabe de la salud de Soledad Silveyra tras varios días internada
La actriz permanece bajo atención médica luego de la fractura de pelvis que sufrió tras una caída en su casa. Los especialistas evalúan su evolución y anticiparon que el proceso de recuperación será prolongado.
En los últimos días, su estado de salud no presentó cambios significativos, aunque se conoció que la actriz se encuentra de mejor ánimo. Permanece acompañada por su familia y continúa bajo observación médica mientras los especialistas evalúan cómo seguirá su recuperación.
Permanece internada
La caída ocurrió en su domicilio y, tras el accidente, la actriz fue trasladada al Sanatorio Otamendi. Allí permanece internada a raíz de la fractura de pelvis que sufrió y del cuadro previo de trocanteritis que ya afectaba su movilidad y le generaba fuertes dolores.
Luego del accidente, uno de sus hijos acudió a asistirla y posteriormente fue trasladada a la institución médica. Desde entonces, permanece bajo supervisión de los profesionales de salud.
La actriz ya venía atravesando dificultades físicas antes de la caída. El cuadro de trocanteritis había generado molestias importantes en la zona de la cadera, por lo que el nuevo episodio significó una complicación adicional.
Evalúan si deberá ser operada
En un primer momento, los médicos habían descartado la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica y se había contemplado que continuara la recuperación con reposo.
Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas y los especialistas volvieron a analizar la posibilidad de una operación. Para definir los pasos a seguir, se convocó a una junta médica que deberá evaluar el estado de la actriz y determinar si finalmente resulta necesario intervenirla.
La decisión todavía no está tomada y dependerá de las conclusiones de los profesionales que siguen su evolución.
Inicialmente, se había planteado la posibilidad de continuar el proceso de recuperación en su domicilio. Incluso se había anticipado que sería un período prolongado debido a la lesión. Ahora, la alternativa quirúrgica volvió a quedar bajo análisis.
Cómo sigue su recuperación
Mientras permanece internada, Silveyra se encuentra acompañada por sus familiares. Aunque su cuadro médico no presentó modificaciones relevantes en los últimos días, su mejor estado de ánimo fue considerado un dato positivo dentro del proceso de recuperación.
La actriz deberá esperar la evaluación de la junta médica para conocer cómo continuará el tratamiento y si finalmente será sometida a una intervención.
Por el momento, permanece en el Sanatorio Otamendi mientras los especialistas analizan su evolución y definen los próximos pasos frente a la fractura de pelvis y al cuadro de trocanteritis que ya padecía antes del accidente.