Tiago PZK sorprendió con una revelación sobre su futuro sentimental: aseguró que quiere convertirse en padre junto a La Joaqui durante 2027. El cantante habló de sus proyectos familiares en una entrevista con el streamer y youtuber Gabino Silva, donde también expresó su deseo de tener un varón.
Tiago PZK sorprendió al revelar que quiere tener un hijo con La Joaqui en 2027
El cantante habló de sus planes familiares junto a la artista y aseguró que desea tener tres hijos. También contó qué lo enamoró de su pareja y cómo comenzó la historia entre ambos.
"Quiero tener tres hijos. El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente. Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón", contó el músico.
La declaración llamó la atención por tratarse de una relación que se hizo pública hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, Tiago dejó en claro que ambos ya conversaron sobre la posibilidad de agrandar la familia y que atraviesan un buen momento como pareja.
"Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo", expresó durante la charla.
Qué lo enamoró
Durante la entrevista, el artista también se refirió a las características de La Joaqui que lo conquistaron. En particular, destacó su personalidad, su manera de proyectar y la motivación que encuentra en ella para crecer.
"Me enamoran mucho la mentalidad de las personas, cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan, te inspiran", explicó.
Tiago también señaló que, aunque el vínculo sentimental es reciente, ambos tienen una historia previa y se conocen desde hace varios años, cuando compartían espacios vinculados al ambiente del rap.
"Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap", recordó.
En otro tramo de la conversación, contó que sus primeros acercamientos con la cantante ocurrieron en un kiosco de unos amigos en común, ubicado en el Alto Palermo, en Buenos Aires.
El músico recordó que en aquel momento vivía en Monte Grande y que ese comercio era uno de sus puntos habituales de encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí comenzó a conversar con Joaquina, nombre real de la artista.
Una relación bajo la mirada pública
El cantante también reconoció que el comienzo de la relación estuvo rodeado de polémicas y cuestionamientos. El romance se conoció después de la separación de La Joaqui y Luck Ra, lo que generó repercusiones en el ambiente del espectáculo.
Al referirse a las críticas, Tiago reconoció que hubo situaciones que podría aclarar, aunque aseguró que prefiere mantener la calma y concentrarse en su presente.
"Ha sido muy controversial, exactamente. Tengo un montón de cosas para aclarar, para responder, para poner en su lugar. Pero tengo más templanza y no dejo que me gane el ego de querer demostrar que soy el bueno de la historia y el malo es fulano o mengano. Estoy centrado, enfocado", manifestó.
También explicó que compartir la misma actividad profesional facilita el entendimiento entre ambos. Según contó, sus horarios y las exigencias de la música pueden resultar difíciles de comprender para alguien que no pertenece al ambiente artístico.
"Yo con ella hablo el mismo idioma en todo sentido", afirmó.
Por su parte, La Joaqui también había expresado públicamente sus deseos de construir una familia y volver a apostar al amor. En ese contexto, las declaraciones de Tiago dejaron al descubierto los proyectos que la pareja imagina para los próximos años.
Aunque todavía no hay anuncios sobre un embarazo, el cantante fue contundente al hablar de sus intenciones: quiere formar una familia con la artista y espera que 2027 sea el año en que se convierta en padre por primera vez.