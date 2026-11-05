Un joven de 21 años, identificado como el DJ de L-Gante, fue detenido este miércoles en General Rodríguez, acusado de formar parte de una organización dedicada a la comercialización de drogas sintéticas y cocaína en el oeste del conurbano bonaerense.
Quién es “Tisi”, el DJ de L-Gante detenido por presunta venta de drogas
Con 21 años, fue arrestado en General Rodríguez junto a otras tres personas. Durante los procedimientos, los investigadores incautaron 860 gramos de Tusi, un arma y otros elementos.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación que incluyó varios allanamientos y terminó con la captura de Tiziano Grandan Laihacar, conocido como “Tisi”, quien mantiene un estrecho vínculo con el cantante de cumbia. Además, otros tres sospechosos fueron arrestados, mientras que un quinto involucrado logró escapar.
Qué encontraron en los allanamientos
Durante los operativos, las autoridades secuestraron 860 gramos de Tusi, también conocida como cocaína rosa, cuyo valor estimado ronda los 26 millones de pesos. También incautaron un arma de fuego y otros elementos considerados relevantes para la investigación.
Los procedimientos permitieron avanzar sobre una presunta estructura dedicada a la distribución de estupefacientes en distintos puntos de la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Cómo funcionaba la organización
De acuerdo con la información policial, los sospechosos ofrecían las sustancias bajo la modalidad de delivery. La distribución se realizaba en boliches, quintas y barrios cerrados del corredor oeste.
La investigación apunta a determinar el alcance de las actividades del grupo y las responsabilidades de cada uno de sus integrantes. Por el momento, cuatro personas fueron detenidas y otra permanece prófuga.
Las causas judiciales que enfrenta L-Gante
La detención de Grandan Laihacar también volvió a poner el foco sobre la situación judicial de L-Gante. El cantante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, enfrenta distintas causas, entre ellas una iniciada en agosto pasado a partir de la denuncia de una mujer y su pareja.
Ambos lo acusaron por amenazas, lo que derivó en el dictado de una orden de restricción.
Además, a mediados de 2024, la Justicia le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas coactivas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño.
La investigación por la presunta venta de drogas en General Rodríguez continúa, mientras se busca establecer el grado de participación de los detenidos y dar con el sospechoso que logró escapar.