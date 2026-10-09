Tommy Lee Jones volvió a mostrarse en público después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El actor, recordado por sus papeles en El fugitivo y Hombres de negro, participó en la presentación de la segunda temporada de la serie Verdades ocultas (The Lowdown), durante un evento realizado en Austin, Texas, su estado natal.
Por primera vez desde la muerte de su hija, Tommy Lee Jones apareció en público
El actor estadounidense participó en la presentación de la segunda temporada de Verdades ocultas, en Texas. Se trata de su primera aparición pública en un evento de estas características desde 2023, meses después de la muerte de Victoria Kafka Jones, su hija de 34 años.
La aparición tuvo una particular relevancia: fue la primera vez en tres años que el intérprete asistió a un evento público de estas características. Su última presencia en una alfombra roja había sido en 2023, durante la presentación de Finestkind. Además, su regreso se produjo después de la muerte de su hija, Victoria Kafka Jones, quien falleció en enero de 2026 a los 34 años.
El regreso público de Tommy Lee Jones
Jones participó de la presentación junto al creador de la serie, Sterlin Harjo, el actor Ethan Hawke y otros integrantes del elenco. La segunda temporada de Verdades ocultas, una producción de tono policial y neo-noir, tiene previsto su estreno en Disney+ para el 15 de octubre.
En la ficción, el actor interpreta al padre del personaje de Hawke, quien destacó la experiencia de compartir escenas con una figura de su trayectoria.
“Él me ha hecho sentirme orgulloso de ser actor”, expresó Hawke en una entrevista con USA Today. También destacó la intensidad interpretativa de Jones y su experiencia profesional, y sostuvo que su participación no se limita a una aparición breve, sino que constituye una actuación completa.
La presencia del actor llamó la atención luego de un prolongado período alejado de las alfombras rojas. Sin embargo, su ausencia de este tipo de eventos no significa que haya abandonado el cine. Por el contrario, tiene varios proyectos en marcha.
La muerte de su hija Victoria, un golpe personal
El regreso de Tommy Lee Jones a un evento público se produjo después de la muerte de Victoria Kafka Jones, quien fue encontrada sin vida en un hotel de San Francisco en enero de 2026.
En febrero, la Oficina del Médico Forense de San Francisco informó que la causa de la muerte fueron los “efectos tóxicos de la cocaína” y determinó que se trató de una muerte accidental.
Victoria tenía 34 años y había tenido algunas experiencias en la industria del entretenimiento. Su debut como actriz llegó cuando era niña, con una participación en Hombres de negro II (Men in Black II), estrenada en 2002, en la que compartió pantalla con su padre.
Más adelante, participó en la serie One Tree Hill y trabajó nuevamente bajo la dirección de Jones en Los tres entierros de Melquiades Estrada y Deuda de honor. Con el tiempo, se alejó de la actuación, aunque poco antes de morir participó con su voz en nuevos audiolibros de la saga Harry Potter.
Tommy Lee Jones tiene otro hijo, Austin Leonard Jones, de 43 años, quien también trabajó con su padre en Deuda de honor, tanto delante de cámara como en el área de supervisión musical.
Victoria y Austin son fruto del matrimonio del actor con Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996.
Tommy Lee Jones vuelve al cine y a la televisión
Nacido en San Saba, Texas, en 1946, Tommy Lee Jones cumplió 80 años en septiembre de 2026. Aunque en los últimos años mantuvo un perfil público bajo, su actividad profesional continúa.
Desde 2020, el actor estrenó dos películas en 2023: The Burial (El negocio de la muerte), junto a Jamie Foxx, y Finestkind, con Ben Foster y Jenna Ortega.
A esos trabajos se suman nuevos proyectos cinematográficos. Entre ellos se encuentra Angel and the Badman, una nueva versión del wéstern protagonizado por John Wayne a fines de la década de 1940. También tiene filmada The Razor's Edge, junto a James Franco, y confirmó su participación en Outside Man, dirigida por Brian Helgeland, y Stoner, adaptación de la novela de John Williams que estará a cargo de Joe Wright.
Su participación en Verdades ocultas también representa un regreso significativo a la televisión. La última vez que había trabajado en ese medio fue en 1989, cuando formó parte de la miniserie Paloma solitaria, junto a Robert Duvall.
Una vida entre Hollywood y el polo
Además de su carrera como actor, Jones mantiene desde hace décadas una estrecha relación con el polo, una de sus grandes aficiones. Su vínculo con este deporte lo llevó a adquirir una propiedad cerca del Santa María Polo Club de Buenos Aires.
También es uno de los principales benefactores del Harvard Polo Club, vinculado a la universidad de Massachusetts en la que estudió y jugó al fútbol americano. Durante su etapa universitaria compartió habitación con Al Gore, quien años más tarde se convertiría en vicepresidente de Estados Unidos.
En el plano personal, el actor está casado desde 2001 con la fotógrafa Dawn Laurel-Jones. Antes de su matrimonio con Cloughley, había estado casado con la actriz Kate Lardner, entre 1971 y 1978.
La reaparición de Jones en Austin marca así un nuevo capítulo en su vida pública: mientras continúa sumando proyectos a su extensa filmografía, el actor vuelve a mostrarse ante las cámaras después de un año atravesado por la pérdida de su hija.