Jenna Ortega volvió a quedar en el centro de la conversación luego de una entrevista con Esquire en la que recordó algunas de las exigencias que se imponía durante sus primeros años como actriz. La protagonista de Merlina contó que, para evitar interrumpir las grabaciones, llegó a pasar jornadas completas sin comer ni tomar agua.
Jenna Ortega llamó la atención por su radical cambio físico y explicó qué ocurrió
Una entrevista generó comentarios entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación por su apariencia. La actriz, por su parte, recordó las exigencias que se imponía durante su infancia en los sets y admitió que llegó a pasar jornadas enteras sin comer ni tomar agua para no sentirse una molestia.
Sus declaraciones generaron comentarios entre sus seguidores, especialmente a partir de observaciones sobre su aspecto físico. Sin embargo, parte de los usuarios también pidió evitar especulaciones sobre el cuerpo o el estado de salud de la actriz.
La confesión sobre sus primeros años
Durante la entrevista, Ortega explicó que desde pequeña sentía una fuerte presión por no convertirse en un obstáculo para el equipo de trabajo. Esa actitud hizo que dejara en segundo plano necesidades básicas durante largas jornadas en los sets.
“Podía pasar una jornada completa sin comer ni tomar agua”, reconoció la actriz al recordar aquella etapa de su carrera.
Según explicó, su intención era evitar generar interrupciones durante las grabaciones y mantener una actitud que consideraba profesional. Con el paso del tiempo, sin embargo, pudo reflexionar sobre las consecuencias de esa conducta.
“No me preocupé lo suficiente por mí misma”, admitió al referirse a aquellos años.
Los comentarios de sus seguidores
Después de que se difundiera la entrevista, distintos usuarios de redes sociales comenzaron a comentar sobre la apariencia actual de la actriz. Algunos manifestaron preocupación y preguntaron si se encontraba bien, mientras otros señalaron que la notaban más delgada.
Entre los mensajes publicados aparecen preguntas como “¿Jenna, estás bien?” y “¿Por qué está tan delgada?”. También hubo seguidores que pidieron evitar conclusiones sobre su salud basándose únicamente en su apariencia.
La conversación derivó además en comparaciones con otras celebridades que atravesaron situaciones similares frente al escrutinio público sobre sus cuerpos.
De sus comienzos a la fama mundial
Ortega comenzó a trabajar como actriz durante su infancia y participó en producciones como Jane the Virgin y Stuck in the Middle. Con el tiempo, consiguió papeles en películas y series que ampliaron su reconocimiento internacional.
Su mayor salto llegó con Wednesday Addams en Merlina, producción de Netflix que la convirtió en una de las figuras jóvenes más reconocidas de la plataforma. El personaje también consolidó su vínculo con el género de terror y la convirtió en una referencia para los fanáticos de la serie.
La actriz, que tiene ascendencia mexicana, también ha hablado en distintas oportunidades sobre sus raíces y su identidad.
La presión de Hollywood
El relato de Ortega vuelve a poner el foco sobre las exigencias que pueden enfrentar los actores que comienzan sus carreras desde muy pequeños. En su caso, la necesidad de mostrarse siempre disponible y de no interrumpir las jornadas de trabajo llevó a que relegara aspectos básicos de su bienestar.
Sus declaraciones también generaron un debate entre los seguidores acerca de los límites que deberían existir para los menores que trabajan en la industria del entretenimiento.
Al mismo tiempo, las reacciones sobre su aspecto físico muestran cómo las figuras públicas quedan expuestas a una observación constante en las redes sociales, incluso cuando no existe información que permita sacar conclusiones sobre su estado de salud.