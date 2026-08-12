Preocupó a sus fans

Jenna Ortega llamó la atención por su radical cambio físico y explicó qué ocurrió

Una entrevista generó comentarios entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación por su apariencia. La actriz, por su parte, recordó las exigencias que se imponía durante su infancia en los sets y admitió que llegó a pasar jornadas enteras sin comer ni tomar agua para no sentirse una molestia.