Sancionaron a Valeria Aquino por el video de su hija al volante

El hecho fue registrado por la propia Aquino, quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram con la frase: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. El material generó una ola de críticas en redes sociales y reactivó el debate sobre los límites de la exposición de menores y la seguridad vial.
El rol del Estado y la reacción oficial
Desde el Ministerio bonaerense explicaron que la decisión se adoptó tras constatar “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”. La infracción fue considerada “gravísima” por el organismo, que además remarcó la “extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”.
El video fue analizado por las autoridades competentes, que observaron a la hija de Aquino y de El Polaco conduciendo un vehículo sin estar habilitada, en compañía de su madre. A partir de ese análisis, se avanzó con actuaciones administrativas y se resolvió suspender preventivamente su licencia.
La menor conducía una camioneta en un camino rural mientras su madre filmaba.
Polémica pública y posiciones enfrentadas
La difusión del video no tardó en escalar a los medios y a las redes. Las opiniones fueron divididas: mientras algunos usuarios condenaron el acto como ilegal e irresponsable, otros minimizaron lo ocurrido al tratarse de una zona rural y citaron ejemplos de aprendizaje familiar similares.
Sin embargo, organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitaron formalmente la inhabilitación de la licencia tras recibir múltiples denuncias. Insistieron en que el entorno no justifica una infracción que expone a una menor y a terceros a potenciales riesgos.
La noticia generó diversas reacciones en las redes sociales.
Un debate que sigue abierto
El caso reflotó una discusión de fondo sobre el rol de los adultos en la formación de conductas viales, el uso de redes sociales para exponer situaciones ilegales y el rol del Estado frente a infracciones que involucran a menores. La sanción preventiva marca una postura firme por parte de las autoridades.
Mientras tanto, el entorno de Valeria Aquino no se expresó públicamente. El episodio continúa siendo tema de conversación en medios y plataformas digitales, con posturas encontradas que oscilan entre la censura y la relativización.