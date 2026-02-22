Las Trillizas de Oro agrandan la familia: esperan al nieto número 22
El histórico trío confirmó que un nuevo bebé está en camino pocos días después de presentar a su nieta número 21. El anuncio, realizado con humor en redes sociales, generó repercusión entre seguidores y figuras del espectáculo.
Las llamadas Las Trillizas de Oro volvieron a ser noticia por una novedad familiar que despertó ternura y sorpresa en redes sociales. El icónico trío anunció que su clan vuelve a crecer: esperan al nieto número 22, apenas semanas después de celebrar la llegada de una nueva integrante a la familia.
Un anuncio espontáneo
La noticia fue compartida a través de un video publicado en sus redes, donde se las ve reunidas en un clima íntimo y distendido. En las imágenes, las hermanas aparecen junto a la bebé recién nacida —la nieta número 21— mientras conversan y bromean entre ellas, fieles a su estilo cercano.
En medio de ese intercambio espontáneo llegó la sorpresa. Una de las trillizas reveló que pronto volverá a convertirse en abuela, lo que generó reacciones inmediatas entre sus hermanas. Entre risas y comentarios cómplices, el anuncio se transformó en el momento más comentado del video.
El tono relajado, cargado de humor familiar, fue clave para que el contenido se viralizara rápidamente. Usuarios y seguidores celebraron la noticia con mensajes afectuosos, destacando la calidez que caracteriza al trío desde sus inicios en la televisión.
Una familia numerosa
La reciente confirmación llega pocos días después del nacimiento de Rosa, una de las nietas más jóvenes del clan. La beba nació a comienzos de febrero y fue celebrada públicamente por las artistas, que suelen compartir momentos familiares con su comunidad digital.
Con el nuevo embarazo confirmado, la familia suma otro capítulo a una historia marcada por vínculos estrechos y un perfil público atravesado por lo familiar. A lo largo de los años, las hermanas consolidaron una imagen ligada a la maternidad, los afectos y la vida cotidiana, algo que también se refleja en sus redes sociales.
El crecimiento constante del grupo familiar se convirtió en una de las características más distintivas del trío. Cada nacimiento o anuncio genera repercusión mediática, alimentando la conexión con varias generaciones de seguidores que las acompañan desde sus primeras apariciones televisivas.
Más allá de su trayectoria artística, el fenómeno de las Trillizas de Oro también se explica por esa cercanía con el público. Lejos de los formatos más producidos, suelen compartir novedades con naturalidad, apostando por un estilo espontáneo que refuerza su identidad.
Con el nieto número 22 en camino, el trío vuelve a ocupar el centro de la escena mediática. Mientras esperan la llegada del nuevo integrante, las hermanas continúan mostrando que, más allá del paso del tiempo, mantienen intacta la complicidad que las convirtió en un clásico del espectáculo argentino.