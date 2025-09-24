#HOY:

Kimmel regresó a la TV entre ovaciones, mientras Trump arremete contra la cadena ABC

El comediante regresó a su programa con un monólogo cargado de emoción y mensajes conciliadores y reiteró que con su comentario sobre Charlie Kirk no tenía intención de ofender a ningún grupo en particular.

El público respondió con entusiasmo al comediante: hubo múltiples ovaciones y gritos
 4:37
Por: 

Jimmy Kimmel regresó a su programa con un monólogo cargado de emoción y mensajes conciliadores que, según testigos, transformaron la grabación en un momento vibrante e histórico. El presentador reiteró que con su comentario sobre Charlie Kirk no tenía intención de ofender a ningún grupo en particular.

-Configurá los subtítulos del video para verlos en español-

El público respondió con entusiasmo al comediante: hubo múltiples ovaciones y gritos que, de acuerdo con asistentes, convirtieron la noche en una celebración colectiva. “Fue bastante unificador”, señaló Dean Springs, espectador desde Los Ángeles, quien describió al conductor como sincero, vulnerable y visiblemente conmovido.

Trump cuestionó la decisión

Sin embargo, el regreso de Kimmel no estuvo exento de tensiones fuera del teatro. En una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump cuestionó la decisión de ABC de reinstalar al comediante, a quien acusó de “hacerlo tan mal” y de ser “otro brazo más del Comité Nacional Demócrata”.

Gregg Donavan holds a sign outside the theatre where "Jimmy Kimmel Live!" was recorded for broadcast, the day after Disney announced that the show would return to its ABC network lineup following Kimmel’s temporary suspension for his remarks about Charlie Kirk, in Los Angeles, California, U.S. September 23, 2025. REUTERS/Aude GuerrucciLos fans apoyaron al comediante en las calles de Los Ángeles. Reuters.

Sin presentar pruebas, Trump calificó la permanencia de Kimmel como una “contribución ilegal a la campaña” y amenazó con “poner a prueba” legalmente a la cadena.

Glen Powell leaves after "Jimmy Kimmel Live!" show was recorded for broadcast, the day after Disney announced that the show would return to its ABC network lineup following Kimmel’s temporary suspension for his remarks about Charlie Kirk, in Los Angeles, California, U.S. September 23, 2025. REUTERS/Aude Guerrucci?Glen Powel participó del regreso de Kimmel a la televisión. Reuters.

El republicano recordó además un acuerdo previo en el que ABC le pagó 15 millones de dólares para cerrar una disputa legal. Mientras dentro del estudio el ambiente era festivo, la reacción de Trump marcó el contraste político y mediático que rodea el regreso del presentador.

