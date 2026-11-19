Valeria Lynch debió suspender y reprogramar a último momento el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes 20 de noviembre en el Quality Arena de la ciudad de Córdoba, luego de sufrir un accidente doméstico. La noticia fue confirmada por su equipo de producción y por la propia artista de 74 años a través de sus redes sociales, donde buscaron llevar tranquilidad sobre su estado de salud.
Valeria Lynch sufrió un accidente doméstico y reprogramó su show en Córdoba por indicación médica
La cantante de 74 años tropezó con un escalón y deberá guardar reposo durante unos días, por lo que su presentación de este viernes en el Quality Arena pasó para el miércoles 25 de noviembre. Desde su producción aclararon que se encuentra en buenas condiciones.
Según detalló la intérprete en su cuenta oficial de Instagram, el incidente ocurrió cuando tropezó con un escalón que no llegó a advertir, lo que le provocó una caída. Si bien desde su entorno aseguraron que se encuentra en óptimas condiciones generales, los profesionales médicos que la asistieron le indicaron guardar reposo durante los próximos días para garantizar una adecuada recuperación.
Nueva fecha confirmada en Córdoba
A través de un comunicado oficial, la producción informó que el espectáculo fue reprogramado para el próximo miércoles 25 de noviembre en el mismo recinto cordobés.
Asimismo, precisaron que las entradas ya adquiridas tendrán total validez para la nueva función sin necesidad de realizar trámites adicionales, mientras que quienes no puedan asistir en esa fecha contarán con la posibilidad de solicitar el reembolso correspondiente.
En sintonía, el club de fans oficial de la cantante difundió un mensaje tras comunicarse con ella para ratificar que evolucionaba favorablemente.
Antecedentes recientes de reprogramaciones
La postergación en Córdoba se produce poco después del regreso de Lynch al país tras una gira por España que también estuvo atravesada por modificaciones en su calendario debido a problemas de salud.
A fines de septiembre, la cantante debió suspender su presentación en la Sala Razzmatazz de Barcelona a raíz de un cuadro de faringitis aguda que la obligó a mantener reposo vocal estricto, trasladando ese compromiso al 8 de octubre.
Pocos días después, al no haberse recuperado por completo de la afección en la garganta, su equipo también se vio obligado a posponer los recitales programados en Madrid y Málaga para priorizar el cuidado de su voz, una serie de cambios que en aquel momento generó malestar y reclamos entre algunos seguidores en las plataformas digitales.