Preocupación entre sus seguidores

Valeria Lynch sufrió un accidente doméstico y reprogramó su show en Córdoba por indicación médica

La cantante de 74 años tropezó con un escalón y deberá guardar reposo durante unos días, por lo que su presentación de este viernes en el Quality Arena pasó para el miércoles 25 de noviembre. Desde su producción aclararon que se encuentra en buenas condiciones.