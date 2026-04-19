Tarde o temprano, Hollywood iba a chocar con esta pregunta. Le tocó a Val Kilmer, pero podría haber sido cualquier otra estrella. As Deep as the Grave, un western que reconstruye digitalmente al actor fallecido en 2025, instaló una discusión que ya no parece futurista: si una presencia generada con inteligencia artificial puede competir por el Oscar como si se tratara de una actuación tradicional.
Un Val Kilmer creado con IA reabre una pregunta incómoda: ¿puede pelear por un Oscar?
As Deep as the Grave recrea digitalmente a Val Kilmer y lo muestra durante buena parte del metraje. La apuesta del filme ya abrió una discusión en Hollywood: si una actuación construida con inteligencia artificial puede aspirar a un premio como el Oscar.
La película se apoya por completo en una versión artificial de Kilmer. No hay imágenes filmadas por él para este proyecto. Lo que aparece en pantalla es una reconstrucción elaborada con material de archivo aportado por la familia, combinando registros de distintas etapas de su vida para representar al Padre Fintan, un sacerdote católico de comienzos del siglo XX.
El caso genera ruido por varios motivos. No se trata de completar escenas pendientes ni de retocar material inconcluso. Acá la apuesta es mucho más ambiciosa: crear una presencia total, capaz de sostener un personaje a lo largo de casi toda la película y empujar una campaña para que esa “actuación” sea considerada por la Academia.
La película que Kilmer no pudo hacer
As Deep as the Grave era un proyecto que Kilmer había querido rodar hace años. La enfermedad le impidió concretarlo. El actor, que venía arrastrando secuelas severas por el cáncer de garganta, iba a interpretar al Padre Fintan, una figura inspirada en un sacerdote real que sirvió en Nuevo México a comienzos del siglo pasado.
La película quedó en pausa y renació después de su muerte. Según se conoció, antes de fallecer Kilmer habló con sus hijos, Jack y Mercedes, sobre la posibilidad de permitir apariciones póstumas mediante tecnologías de IA generativa. Ese aval familiar fue clave para avanzar con la reconstrucción.
La decisión empujó el proyecto hacia una zona completamente nueva. Ya no se trataba solo de terminar una obra interrumpida, sino de imaginar cómo podía lucir, hablar y moverse un actor muerto dentro de una película que él nunca llegó a filmar.
Cómo construyeron al Kilmer digital
La versión artificial de Kilmer fue armada con imágenes de cuando era joven y también de sus últimos años. Eso permite mostrar al personaje en distintos momentos de su vida. En el tráiler exhibido en CinemaCon, la figura cambia de edad y de presencia, a veces con el aire de un cura joven, otras como una silueta casi fantasmal.
El trabajo con la voz también fue uno de los puntos más delicados. Los realizadores utilizaron el registro vocal del actor, ya profundamente alterado por las operaciones y por la traqueotomía. Desde la producción explicaron que esa fragilidad encajaba con el personaje, que en la ficción padece tuberculosis.
Ese cruce entre enfermedad real y personaje histórico fue presentado como una especie de continuidad emocional. Pero también profundiza el debate: hasta qué punto sigue siendo una actuación de Kilmer y cuándo pasa a ser una construcción nueva, armada por otros a partir de restos de su imagen y de su voz.
La campaña por el Oscar y el límite de Hollywood
Los hermanos Coerte y John Voorhees, director y productor del filme, ya dejaron en claro que quieren impulsar la candidatura del Kilmer de IA al Oscar. No es una insinuación liviana: el personaje está en pantalla durante el 77% de la película, una presencia dominante para cualquier papel protagónico.
La intención no es menor porque fuerza a Hollywood a discutir algo que todavía no resolvió del todo. Una cosa es aceptar herramientas digitales dentro del proceso de producción. Otra muy distinta es premiar como mejor actor a una figura creada por computadora, aunque esté basada en una persona real.
Ahí aparece el núcleo del problema. Si esa candidatura avanzara, no se evaluaría solo una interpretación. También se estaría reconociendo una mezcla de archivo, modelado, procesamiento visual, reconstrucción vocal y decisiones creativas tomadas por terceros. El premio dejaría de apuntar únicamente al intérprete.
Una discusión que recién empieza
La película todavía ni siquiera tiene distribuidor, pero ya consiguió lo que muchas grandes producciones persiguen durante meses: instalar una conversación de fondo. El debate excede a Kilmer, a este western y hasta a la propia Academia. Lo que está en juego es el modo en que el cine va a distinguir, de ahora en más, entre presencia, interpretación y simulación.
SAG-AFTRA aprobó la participación de Kilmer en el filme después de revisar que el proceso cumplía con sus requisitos. Ese detalle muestra que la industria no está paralizada frente a la IA. Al contrario: ya empezó a diseñar marcos para convivir con ella, aunque todavía no se sepa bien hasta dónde quiere llegar.
Por eso, el caso de As Deep as the Grave funciona como un primer gran test. Tal vez no termine con una nominación al Oscar para ese Kilmer reconstruido. Pero sí deja algo instalado: la pregunta ya salió del laboratorio y entró de lleno en el corazón del cine comercial.