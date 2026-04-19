Cine y debate

Un Val Kilmer creado con IA reabre una pregunta incómoda: ¿puede pelear por un Oscar?

As Deep as the Grave recrea digitalmente a Val Kilmer y lo muestra durante buena parte del metraje. La apuesta del filme ya abrió una discusión en Hollywood: si una actuación construida con inteligencia artificial puede aspirar a un premio como el Oscar.