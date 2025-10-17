Soledad Largi reveló el calvario que vivió por un acosador

La periodista Soledad Largi compartió al aire en su programa de A24 la angustia que vivió años atrás por un acosador que la hostigó durante meses, llegando incluso a interceptarla a la salida de su trabajo. En un emotivo testimonio, visibilizó la violencia que enfrentan muchas mujeres que son figuras públicas y recordó cómo aquel episodio marcó su vida.
El caso de Agustina Peñalva
Largi se conmovió al ver el duro relato de su colega Agustina Peñalva, quien atraviesa una situación similar desde hace dos meses, con varias denuncias realizadas y un botón antipánico activo. “Me impresionó un montón.Vi recién el video y sentí que estaba recordando lo que me había pasado a mí”, confesó la periodista, entre lágrimas.
Recordó que la experiencia fue muy incómoda para su familia debido a la carga violenta y agresiva de los mensajes que recibía: “Me daba miedo. Fue muy intenso, muy incómodo”, relató mientras compartía su testimonio en vivo con Marina Calabró y Rolando Barbano.
El episodio en la radio
Soledad narró un hecho ocurrido en 2016, cuando salía de Radio Belgrano, donde compartía un programa con Débora Plager: “Salgo con mi mate y mi termo, voy al auto y se me cruza un hombre. Le sonrío y le digo: ‘Hola, ¿qué necesitás?’. Me mira y me dice: ‘Soledad, te vine a buscar’”.
Soledad Largi recordó los meses de acoso y amenazas que sufrió.
Para mantener la calma, Largi aseguró haber dicho al acosador que había policías cerca, aunque era mentira. “Hice una cuadra y tuve que frenar porque me temblaban las piernas. Esa cara me quedó grabada. Me dijo: ‘Soy Gastón’ y me dio su apellido”, recordó. Al llegar a su casa, contó la situación a su pareja, quien le recomendó acudir a la policía.
Mensajes y amenazas
La investigación policial reveló que el hombre la esperaba desde temprano en la radio y le enviaba alrededor de 500 mensajes a través de redes sociales. Inicialmente, eran comentarios sobre su apariencia o sus intervenciones en televisión, pero con el tiempo se volvieron amenazas y de contenido sexual extremo: “Terminaban con frases como ‘hasta que sangres’”.
La periodista relató los mensajes intimidatorios que recibió de su acosador.
La Policía le brindó custodia por dos semanas, y cuando el acosador volvió a esperar a Largi, fue detenido. Según la periodista, nunca respondió ningún mensaje y el hombre sostenía que ella le enviaba señales a través de la televisión. Tras la detención, la Justicia le impuso restricción de contacto, aunque no se le otorgó un botón antipánico.
