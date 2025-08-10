El terrible accidente del cantante de "Dale Q' Va" en pleno show

En la noche del sábado, la banda de cuarteto cordobés Dale Q’ Va se presentó en el Club Bomberos de San Francisco y se vivieron momentos de suma tensión cuando el cantante cayó del escenario.
David Ortiz cayó del escenario y se golpeó la cabeza mientras brindaban un espectáculo en la ciudad cordobesa el sábado por la noche. A raíz del hecho suspendieron la presentación que tenían programada en Santiago del Estero.
Se trata de Pablo David Ortiz que saltó sobre una madera en mal estado y precipitó al vacío.
Un integrante del staff estaba filmado y el momento quedó registrado. Minutos más tarde se viralizó en las redes sociales.
El productor de la banda, Maximiliano Marinaro, dijo que Ortiz fue llevado de inmediato al hospital y le tuvieron que hacer varios puntos en la cabeza, según consigna La Voz.
A través de la cuenta oficial de Instagram, la banda cuartetera informó que la fecha pautada para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendida hasta nuevo aviso.
“Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, cierran en el comunicado, donde también sumaron el video de la terrible caída que sufrió el artista.
Por su parte, David publicó una historia llevándole tranquilidad a sus seguidores. “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, expresó.
Los cantantes principales de Dale Q' Va son Neno Aguirre y David Ortiz. Ambos son exintegrantes de bandas reconocidas como Trulalá y Sabroso. Dale Q' Va es una banda de cuarteto cordobés formada en 2017.
David Ortiz, también conocido como "El Rey David", es uno de los vocalistas de la banda y ha protagonizado videoclips con escenas de alto contenido erótico. Neno Aguirre, por su parte, es otro de los cantantes y guitarrista de la banda.
