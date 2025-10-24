"A cumplir con el deber cívico”: a Wanda Nara le tocó ser presidenta de mesa

Wanda Nara sorprendió a todos al contar que será presidenta de mesa en las elecciones legislativas 2025, que se llevarán a cabo este domingo 26 de octubre a lo largo y a lo ancho el país.
La conductora de “MasterChef Celebrity” informó en sus redes sociales que le llegó la citación para ser una de las autoridades en los comicios de este domingo de 26 de octubre.
Si algo le faltaba a la conductora de “MasterChef Celebrity” (Telefe) era que le llegara la citación que la designa como autoridad de mesa, tal como mostró en sus redes sociales.
En historias de Instagram, Wanda compartió una imagen de la carta oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que reza: “Por la presente se designa a Ud. como presidente/a de mesa para estas elecciones”. La mediática tapó sus datos, pero dejó ver su apellido impreso en el papel y que le tocó la sección de Capital Federal.
“Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió la animadora sobre la imagen, junto a una serie de emojis: carita de sorpresa, carita de obediencia y de urna.
El posteo se volvió rápidamente viral, generando reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes se mostraron curiosos por ver a Wanda Nara en un rol institucional y ciudadano en plena jornada electoral.
“Imagínate ir a votar y que tu presidente de mesa sea Wanda Nara jajaja épico”, “La fila que va a tener esa mesa todo el mundo saludándola, no sé si es conveniente, pero bien por ella que quiere cumplir”, “Qué estallo ir a votar y que te toque en la mesa Wanda”, fueron algunos de los comentarios en X,
