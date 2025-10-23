Las hijas de Wanda Nara muestran rechazo a hablar con Mauro Icardi

El Ministerio Tutelar, bajo la dirección de la Licenciada Fernanda Mattera, presentó un nuevo informe que confirma la compleja situación en torno a la vinculación de las hijas de Wanda Nara, Francesca e Isabella, con su padre Mauro Icardi.
El reporte del Ministerio Tutelar revela que Francesca e Isabella mantienen mínima comunicación con su padre y que los recientes conflictos familiares dificultan la relación afectiva entre ellos.
El Ministerio Tutelar, bajo la dirección de la Licenciada Fernanda Mattera, presentó un nuevo informe que confirma la compleja situación en torno a la vinculación de las hijas de Wanda Nara, Francesca e Isabella, con su padre Mauro Icardi.
El documento, difundido por Laura Ubfal, detalla que las menores muestran resistencia a mantener contacto con su progenitor y que la mayor se sintió incómoda tras la reciente acusación de Icardi contra Martín Migueles, actual pareja de Nara.
“La Sra. Nara informa que las niñas hablan obligadas con su progenitor y que luego, cuando cortan la llamada, se quedan enojadas y tristes, por lo que cada vez le resulta más complejo lograr que hablen", se indica en el informe.
Según el escrito, la madre mantiene informadas a las menores sobre todas las actividades de su vida diaria, aunque las llamadas con Icardi no se concreten de manera fluida. La información se comparte mediante un grupo de chat en el que Nara envía fotos y registros de actividades recreativas, escolares y familiares, material que también es compartido con el futbolista.
“Aun cuando no se logran materializar las llamadas, la Sra. Nara informa permanentemente acerca de todas las actividades recreativas, escolares y familiares que las niñas realizan, enviando material audiovisual, las que son compartidas con el Sr. Icardi”, detalla el informe.
Mattera explicó que la hija mayor habría sentido vergüenza por la denuncia pública realizada por Icardi contra Migueles, especialmente después de ver imágenes en redes sociales que la involucraban a ella y la mostraban cercana al actual compañero de Nara.
"El miércoles 15, la Sra. Nara envió un mensaje informando que las niñas estaban muy enojadas y avergonzadas, ya que habían visto los comentarios de un periodista que mencionaba el malestar del Sr. Icardi hacia la pareja de la Sra. Nara, a raíz de unas imágenes viralizadas en las que aparecía Francesca", se detalla.
Además, Mattera indicó que la mayor adoptó una postura defensiva respecto a Migueles: “Asumiendo F (la mayor) una postura defensiva en la que remarca la excelente relación que dice mantener con el Sr. Migueles”.
Actualmente, la comunicación entre Icardi y sus hijas es prácticamente nula. “Las niñas, si bien están manifestando resistencia para hablar con su padre, cuando logra concretarse la llamada suelen mantener un intercambio armonioso y afectivo”, concluye el informe, reflejando la delicada situación emocional y familiar que atraviesan las menores.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.