Mauro Icardi denunció a Wanda Nara tras la difusión de videos de sus hijas
El delantero expresó su preocupación por el entorno que rodea a las niñas y pidió la intervención ante la exposición pública que, según su defensa, afecta su bienestar. Mientras tanto, la conductora confirmó su vínculo con Martín Migueles.
Icardi planteó que no puede comunicarse con sus hijas.
La separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar en tensión. El futbolista habría iniciado una denuncia formal contra su ex esposa luego de que se difundieran imágenes y videos de sus hijas en compañía de Martín Migueles, actual pareja de la empresaria.
Preocupación por el entorno
De acuerdo con lo que se conoció en DDM, el delantero, que reside en Turquía, expresó su profunda inquietud por el ambiente que rodea a las niñas. Según su abogada, Elba Marcovecchio, el jugador está “muy preocupado” por la exposición pública y por las decisiones que toma su ex pareja en torno a su vida familiar. “Las elecciones de novios de la madre no son buenas”, habría señalado la letrada.
El futbolista presentará una denuncia tras la difusión de fotos y videos de sus hijas con Migueles.
Icardi sostiene que mantiene dificultades para comunicarse con sus hijas y que la continua exposición mediática afecta su bienestar emocional.
Cuestionamientos
El futbolista también habría objetado la presencia de Migueles en los videos que circularon en redes sociales, donde se lo veía interactuando con las niñas. “El padre no tiene el contacto que debería tener.Le preocupa y pide la intervención de la Justicia”, explicó Marcovecchio.
Aunque no existe una denuncia por abuso, Icardi considera que las imágenes son inapropiadas y que ningún menor debería ser expuesto en ese tipo de contenidos. “Es la imagen de una nena durmiendo. Ese video lo subieron ellos mismos y a los diez minutos lo borraron”, detalló la abogada.
Malestar por su imagen en el reality
En paralelo, el futbolista manifestó su disgusto por el modo en que es retratado en el reality show de su ex esposa, donde asegura que se lo muestra “de manera injusta y provocadora”.
Icardi también manifestó su malestar por las burlas que recibe en el reality show de Wanda.
Para avanzar con las acciones legales, trascendió que Elba Marcovecchio viajó a Milán con el objetivo de interiorizarse en el conflicto y formalizar nuevas presentaciones judiciales en representación del delantero.
La relación con Martín Migueles
Casi como una respuesta a Mauro Icardi, Wanda Nara oficializó su romance con el empresario Martín Migueles al publicar una foto juntos en Instagram. La pareja disfrutó de un breve viaje familiar a las Cataratas del Iguazú, donde compartieron momentos con las hijas de la conductora.
Tras varios meses de especulaciones sobre su vida sentimental, la conductora de MasterChef Celebrity reposteó una imagen que Migueles había publicado, acompañándola con dos corazones. Además, subió un video del empresario junto a las niñas durante una clase de cocina en su escapada a Misiones, mostrando un costado más íntimo y familiar de su nueva relación.
