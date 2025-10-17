Guerra judicial

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara tras la difusión de videos de sus hijas

El delantero expresó su preocupación por el entorno que rodea a las niñas y pidió la intervención ante la exposición pública que, según su defensa, afecta su bienestar. Mientras tanto, la conductora confirmó su vínculo con Martín Migueles.