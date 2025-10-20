La China Suárez picante: no se aguantó la críticas y respondió comentarios en sus redes

La China Suárez quedó en el ojo de la tormenta luego de volverse viral con un video de ella maquillándose, que se llenó de comentarios negativos. Previo a limitar las interacciones en su posteo, la actriz se hartó y contestó a las diferentes críticas.
En el Día de la Madre, la China compartió un video mostrando su look, etiquetando a las marcas de los maquillajes y accesorios que utilizó, como forma de colaboración. Los usuarios comenzaron a dejar comentarios negativos, que la obligaron a limitar sus interacciones.
Ida y vuelta picante
“Uffff señora ya se nota que el paso del tiempo no perdona”, escribió una usuaria. “Pero que valorrrrr Silvia Soledad!!!”, contestó.
“Los comentarios”, ironizó una ante la ola de criticas que recibió la China por su look. “Caro, me encanta el filtro de tu foto! Me podrás decir cuál es, por favor? Gracias!”, lanzó filosa.
“Cómo pasar a tener 20 años más en un segundo”, se burló otra cibernauta. Sin filtros, la China la invitó a ella a lucir su look: “Siiii, me encantaría un tutorial del maquillaje de tu foto! Ese sí que está bueno!!”.
Pegada a Icardi, la China lo siguió hasta Turquía.
¿Acuerdo con Vicuña?
La tensa relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña habría llegado a su fin, luego de que trascendiera que la ex pareja habría llegado a un acuerdo con respecto a los viajes y la escolaridad de sus hijos pequeños, Amancio y Magnolia. Actualmente, los pequeños están viviendo junto a su madre en Turquía, donde acompaña a Mauro Icardi.
Dejando atrás el polémico post donde califica irónicamente al chileno como “El padre del año”, la botinera habría vuelto a entablar una relación de respeto con el padre de sus hijos, según reveló su abogado Agustín Rodríguez.
“Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”, contó el letrado en Puro Show (El Trece).
La actriz comparte su vida a diario en redes.
Según explicó, aún no está confirmado que Turquía sea el centro de vida de los menores, sino que es algo que se definirá cuando ambos padres esten de acuerdo: “Asentarse definitivamente en Turquía todavía no está definido. Sí pasan una buena porción del tiempo allá en Turquía, asistiendo (a un instituto) para que no pierdan la escolarización, como también lo hacen acá cuando vienen a su colegio”.
“Se intenta que los chicos no pierdan la escolarización. En eso tengo que reconocer que hay muy buena voluntad de los papás. Vicuña y su letrado, entienden que es lo mejor para los chicos”, reveló sobre las negociaciones entre los actores.
Además, confesó que mantiene un diálogo presente con el representante del chileno: "Nosotros hablamos con el letrado de Benjamín y entre ellos hay incipientes charlas, volvieron a comunicarse entre ellos, para nosotros es mucho mejor".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.