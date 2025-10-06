La China Suárez cerró su etapa como cantante

La China Suárez llamó la atención de sus seguidores al modificar su perfil de Instagram. La palabra “cantante” desapareció de su biografía, dejando únicamente su rol de actriz y su usuario de TikTok como identificación. Además, eliminó la mención a su amiga y representante Caro Nolte, aunque continuó etiquetando a la empresa, lo que generó dudas sobre su relación con la agencia que la representa.
Según información difundida por Infama, la relación laboral de la actual pareja de Mauro Icardi con una de las agencias de talentos más importantes de Argentina, podría haber llegado a su fin tras más de diez años de vínculo.
La periodista Marcela Tauro señaló que, aunque la actriz sigue etiquetando a la empresa, fuentes internas de la agencia aseguran que la relación ya no existe: “¿Cómo que está Multitalent? Hago esta pregunta no por loca, sino porque tengo una nota de una modelo de esa agencia que dice que la China no está más”.
El cambio en la biograf{ia de la actriz.
Por su parte, Santiago Sposato explicó que la ruptura no se trata de un simple fin de contrato: “La información no es que la China no esté más, sino que te diría que la agencia le clavó un puñal por la espalda”. Según Sposato, la controversia surgió en torno al uso de su nombre en los cursos que ofrece la empresa, denominados Academia Multitalent, donde enseñan a jóvenes a manejarse en el medio.
La indignación de la actriz
El periodista detalló que la actriz se molestó al descubrir cómo su figura se utilizaba en las clases de marketing personal: “¿Qué fue lo que enfureció a la China de esta clase de marketing personal? Es que la ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio: ‘No hay que hacer como la China Suárez. No hagan lo que ella hace’”.
La actruz eliminó la referencia a la música.
Además, la actriz se sintió especialmente afectada al ver que se comparaba su trayectoria con la de Pampita: “Ponen como ejemplo las tres marcas que perdió por culpa de sus manejos con la prensa y de su romance con Icardi. Pero lo que más le dolió a la China es que pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien”.
El conflicto deja entrever un quiebre significativo entre la actriz y la agencia que la acompañó durante más de una década, y abre un nuevo capítulo en la relación de China Suárez con su equipo de representación.
