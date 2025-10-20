La Justicia investiga a Wanda Nara por su marca de cosméticos

Una nueva polémica envuelve a Wanda Nara, esta vez vinculada a su emprendimiento de belleza. La empresaria y conductora fue denunciada por presunta usurpación de marca en relación a su firma Wanda Cosmetics, según se informó en el programa Infama (América TV).
De acuerdo con la información difundida, el emprendedor Ramiro Rubio asegura ser el verdadero titular de las marcas Wanda Cosmetics y W Cosmetics, registradas hace varios años. Según el denunciante, habría utilizado esos nombres para comercializar productos de cosmética antes de que la mediática lanzara su línea.
Rubio explicó que el proyecto surgió en 2016 junto a una expareja llamada Wanda y que formalizó el registro en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en 2021.
Nara fue denunciada por usurpación y le reclaman 350 mil dólares.
El conflicto ya se encuentra en la Justicia. El demandante reclama una indemnización de 350.000 dólares, argumentando que su marca fue desplazada por el peso mediático del nombre de Wanda Nara, lo que habría afectado sus ventas y la visibilidad de su emprendimiento. : “Cada vez que intentamos vender, terminan comprando los de ella. No podemos competir con su nivel de exposición”, sostuvo.
La respuesta del entorno de Wanda Nara
Ante las acusaciones, la abogada Ana Rosenfeld, representante legal de Nara, negó rotundamente la versión del denunciante y afirmó que su clienta es la verdadera víctima. “Estamos frente a un intento de usurpación hacia Wanda. Esta persona usa la misma tipografía, las mismas bolsas y busca aprovecharse de un nombre comercial ya instalado”, explicó la letrada.
Wanda fue denunciada por usurpación de marca.
Según la letrada, Wanda no infringió ninguna norma y el conflicto se encuentra judicializado. “Pedimos el cese inmediato del uso indebido del nombre. Cuando haya una sentencia, hablaremos. Pero estamos tranquilas: todo está en manos de la Justicia”, concluyó.
Rosenfeld también anticipó que iniciarán acciones legales en sentido contrario y solicitó el cese inmediato del uso indebido del nombre comercial. “Confiamos en la Justicia y esperaremos la sentencia. Wanda no infringió ninguna norma y todo está debidamente registrado”, sostuvo.
El presente de Wanda Cosmetics
Actualmente, Wanda Cosmetics mantiene su canal de venta online, tras haber cerrado varios de sus locales físicos en Buenos Aires. A pesar de esta controversia judicial, la marca continúa activa y promociona sus productos a través de redes sociales.
Mientras tanto, el conflicto legal sigue su curso y no hay aún una resolución definitiva. Hasta que el proceso concluya, la disputa entre Wanda Nara y el denunciante permanecerá abierta.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.