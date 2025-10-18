Wanda Nara fue denunciada por evasión fiscal y lavado de dinero
La presentación realizada por el periodista Fernando Míguez, solicita investigar el origen del patrimonio de la mediática, sus actividades comerciales, la representación de futbolistas y supuestos vínculos con empresas de criptomonedas.
Wanda enfrenta una denuncia penal por presuntos delitos económicos.
La mediática empresaria Wanda Nara fue denunciada penalmente por supuesta evasión fiscal agravada, lavado de activos y otros delitos económicos, según informó NOVA. La presentación ante la Justicia Federal fue realizada por el periodista e investigador Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, acompañado por su abogada Marcela Scotti.
Míguez solicitó que se investigue el origen del patrimonio de Nara, sus actividades comerciales y su rol como representante de futbolistas, en particular de su expareja Mauro Icardi. La denuncia apunta a posibles maniobras para evadir impuestos y ocultar bienes tanto en Argentinacomo en el exterior.
Empresas y contratos bajo la lupa
El escrito menciona a las empresas Work Marketing Football SRL y Wanda Cosmetic, que supuestamente habrían sido utilizadas para canalizar movimientos económicos no declarados ante la AFIP y otros organismos. También se pidió que se verifique si Nara contaba con las habilitaciones de la AFA y la FIFA para representar jugadores y si cumplía con las obligaciones tributarias correspondientes.
Solicitan verificar la representación de futbolistas y contratos deportivos de la mediática.
Además, la denuncia hace referencia a una presunta vinculación de Wanda y su hermana Zaira Nara con la empresa de criptomonedas Vayo Coin, actualmente investigada por estafa y asociación ilícita. Según Míguez, ambas habrían participado en campañas publicitarias de la firma, percibiendo importantes sumas en dólares y pesos por publicaciones en redes sociales.
Se solicitó que se inicie una investigación formal independiente de otras causas, que se pidan informes a la AFIP, UIF, IGJ y organismos internacionales, y que se emitan exhortos a Italia y Turquía, donde Nara habría gestionado contratos deportivos.
Indirectas a Maxi López en redes
En paralelo, Maxi López regresó a Ginebra, Suiza, donde vive con su esposa e hija, tras complicaciones domésticas que se agravaron durante su séptimo mes de embarazo. Wanda Nara aprovechó la situación para enviar una indirecta en redes sociales.
El mensaje de Wanda Nara para Maxi López.
Luego de que López compartiera imágenes junto a su hija Elle, fruto de su matrimonio con Daniela Christiansson, Wanda publicó en su cuenta una foto repostada del cocinado de López en MasterChef Celebrity.
La imagen mostraba hongos comestibles en su cocina, mientras preparaba un almuerzo, y sobre ella escribió: “Mejor preparate para volver”, haciendo referencia a su participación en el reality y dejando un mensaje ambiguo hacia su expareja.
