Se conoció la denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara por el video de su novio abrazando a una de sus hijas
El futbolista presentó un escrito ante la Justicia pidiendo medidas cautelares para proteger a sus hijas tras un video compartido en Instagram. El reclamo exige restricciones de contacto y multas millonarias; la controversia generó fuerte repercusión mediática y preocupación familiar.
Wanda Nara y Mauro Icardi son padres de dos hijas, Isabella y Francesca.
Mauro Icardi presentó una demanda civil en la causa que involucra la custodia de sus hijas luego de que se difundiera un video en la cuenta de Instagram de Wanda Nara en el que aparece Martín Migueles abrazando a Francesca, la hija mayor del fubtolista.
El escrito fue preparado por las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro y fue mostrado públicamente por el panelista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas. El delantero del Galatasaray, solicitó medidas urgentes de protección y cuidado personal para Francesca e Isabella, de 10 y 8 años.
La acción judicial busca evitar que Migueles, identificado en informes como entrenador personal y custodio, tenga contacto físico con las menores. En la presentación se solicita que Wanda Nara se abstenga de permitir caricias o tocamientos entre el hombre y las niñas, y que se apliquen sanciones económicas en caso de incumplimiento.
El reclamo también pide que se notifique a la jurisdicción penal por un eventual delito de desobediencia y que la justicia revise si corresponde suspender el ejercicio del cuidado personal ante reincidencias.
Wanda Nara y Martín Migueles confirmaron su relación recientemente.
El conflicto suma antecedentes en causas por restitución internacional y se inscribe en la disputa abierta entre Icardi y su ex pareja por el régimen de visitas y cuidado de las niñas. La defensa de Icardi expuso que Wanda comunicó que permanecería 15 días en la Argentina con las hijas y que no regresó a Estambul, ciudad que describen como el centro de vida de las menores.
El video, que Wanda publicó por unos minutos y luego borró, continúa circulando en redes y ya fue puesto a disposición de la Justicia para su análisis.
Los pedidos puntuales en la presentación
El escrito presentado ante el juez Adrián Hagopián solicita medidas cautelares de protección y cuidado personal para Francesca e Isabella. Entre las medidas urgentes figura la prohibición expresa de permitir contacto físico entre Martín Migueles y las menores, la imposición de una multa de 100 millones de pesos por incumplimiento y la posibilidad de aumentar esa sanción a 500 millones de pesos en caso de reincidencia. Además, se pide que se derive la cuestión a la Justicia Penal por la presunta desobediencia en caso de violación de las medidas.
La presentación también reclamó la aplicación de sanciones económicas por la difusión de fotos y videos de las niñas en redes sociales. Icardi exige que la Justicia actúe rápidamente para resguardar la integridad y privacidad de las menores, que según su defensa quedaron expuestas por la publicación del material audiovisual. El escrito fue redactado por Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas que asisten al delantero en la estrategia judicial.
Marcovecchio planteó en su intervención una observación directa sobre el episodio: "Se está denunciando algo que está mal. Un adulto no debe tocar a una criatura. Punto final", señaló Elba Marcovecchio, abogada. La frase formó parte de la argumentación que la defensa incorporó al expediente y que busca que el juez evalúe las medidas de protección solicitadas.
El escrito solicita medidas cautelares de protección y cuidado personal para Isabella y Francesca .
Repercusiones mediáticas y contexto familiar
La difusión del video generó una fuerte reacción mediática y amplificó la tensión entre los progenitores. En programas de farándula se describió la reacción de Icardi como de enojo y preocupación por no poder ver con frecuencia a sus hijas, un dato que la defensa utilizó para enfatizar la necesidad de cautelas procesales.
Fuentes mediáticas consignaron que Icardi consideró viajar a la Argentina si la situación lo exigía, aunque no se informó una decisión formal de desplazamiento.
En el material que circuló en redes se observa a una de las menores en una situación de cercanía con Migueles; esa imagen motivó el reclamo por exposición y la petición de revisión del régimen de cuidado en el expediente civil que ya tramita.
La versión de que Wanda compartió el video por un breve lapso y luego lo eliminó figura en las presentaciones y en la cobertura periodística que acompañó la denuncia, y el archivo del audiovisual quedó anexado al expediente para el análisis judicial.
Por ahora no consta en el expediente una resolución judicial definitiva ni respuestas públicas de Wanda Nara o de Martín Migueles sobre los pedidos formulados. La causa quedará a cargo del juez Adrián Hagopián, quien deberá evaluar las pruebas, las medidas cautelares solicitadas y la eventual intervención de la vía penal si se considera procedente.
El estado de la investigación genera expectativa social y exige que la justicia determine las medidas concretas para proteger a las menores.
