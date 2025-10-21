"Medidas urgentes de protección"

Se conoció la denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara por el video de su novio abrazando a una de sus hijas

El futbolista presentó un escrito ante la Justicia pidiendo medidas cautelares para proteger a sus hijas tras un video compartido en Instagram. El reclamo exige restricciones de contacto y multas millonarias; la controversia generó fuerte repercusión mediática y preocupación familiar.