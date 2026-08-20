Abuso sexual y lesiones

Este viernes definirán si los siete cadetes de la Escuela Penitenciaria de Santa Fe siguen detenidos

La audiencia de medidas cautelares será a las 16 en los tribunales locales. La fiscal anticipó que pedirá la prisión preventiva para los siete jóvenes, acusados de golpear y someter sexualmente a un compañero de 19 años. Dos defensores adelantaron que reclamarán la libertad de sus clientes.