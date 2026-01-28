Prófugo desde 2015

Recompensa de $10 millones para capturar a un condenado por abuso sexual agravado

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el pago de una recompensa millonaria para quienes aporten información que permita localizar y detener a Sergio Eduardo Giménez, condenado a 15 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra sus hijos.