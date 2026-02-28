#HOY:

Accidente fatal en San Jorge: dos muertos y un menor herido en la Ruta 13

El siniestro vial ocurrió este sábado a las 6 en el sector norte de la ciudad santafesina, en una sector señalizado donde interviene Vialidad Provincial. El vehículo impactó contra vallas y maquinaria.

Dos jóvenes mayores de edad fallecieron este sábado en un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 13, en el cardinal norte de la ciudad de San Jorge. Un menor que viajaba en el mismo automóvil fue trasladado a un centro de salud y permanece internado.

El hecho se registró alrededor de las 6:00, cuando los servicios de emergencia fueron convocados a la altura del Aero Club de San Jorge, en un tramo donde desde hace varios días se ejecutan trabajos de obra por parte de Vialidad Provincial.

Impacto en zona de obra

Según informaron fuentes policiales, el automóvil —un Peugeot 208— circulaba por la traza cuando su conductor no habría advertido la señalización del desvío.

El vehículo embistió la primera valla que indicaba la modificación del tránsito, continuó su marcha por la cinta asfáltica, rozó una retroexcavadora estacionada en el lugar y finalmente saltó la canalización en construcción, quedando detenido del otro lado del sector intervenido.

A raíz del fuerte impacto, los dos ocupantes mayores de edad, identificados como Maximiliano Arcidiacono de 36 años y Juan Bautista Porro de 19 años, murieron en el lugar. El menor fue asistido y derivado a un efector de salud de la ciudad, donde permanece internado bajo atención médica.

.El hecho se registró en un tramo donde desde hace varios días se ejecutan trabajos de obra por parte de Vialidad Provincial.

Intervención de emergencia y Fiscalía

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIES 107, efectivos de la Comisaría Segunda, agentes de Tránsito y Guardia Urbana Municipal.

La Fiscalía en turno de la ciudad de Santa Fe tomó intervención para determinar las circunstancias del siniestro.

