Tragedia en la ruta 1

Dos muertos y un niño grave tras el choque entre un auto y una moto en Arroyo Leyes

El violento impacto ocurrió en el kilómetro 19,5. Las víctimas fatales tenían 22 y 26 años. Un nene de 2 años fue internado en grave estado. El automóvil terminó en la banquina. El conductor sufrió lesiones leves.