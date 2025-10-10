Ingeniero Maschwitz - Escobar

Un auto se incrustó bajo un camión en la Panamericana: el conductor, su acompañante y un socorrista están graves

Las víctimas son dos adultos mayores y un bombero que sufrió lesiones durante el rescate. Un video que circula en redes sociales capturó el preciso momento en que el agente voló tras una explosión en el lugar. El tránsito en la zona permaneció reducido durante varias horas, provocando demoras en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Se investigan las circunstancias.