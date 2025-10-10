Un auto se incrustó bajo un camión en la Panamericana: el conductor, su acompañante y un socorrista están graves

Un accidente paralizó este jueves la Panamericana cuando un auto se incrustó debajo de un camión a la altura del kilómetro 45 del ramal Campana, mano a la ciudad de Buenos Aires, entre Ingeniero Maschwitz y Escobar.
Las víctimas son dos adultos mayores y un bombero que sufrió lesiones durante el rescate. Un video que circula en redes sociales capturó el preciso momento en que el agente voló tras una explosión en el lugar. El tránsito en la zona permaneció reducido durante varias horas, provocando demoras en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Se investigan las circunstancias.
Trascendió que el camión Scania T113 habría estado estacionado en la banquina, bajo el puente de la avenida De los Lagos, cuando ocurrió el siniestro cerca de las 13, según detallaron medios locales de Escobar.
Mientras intentaba reincorporarse al tránsito lentamente, un Fiat Mobi venía detrás de él a rápida velocidad. En medio de ellos, había una camioneta.
Según testimonios en el lugar, el auto intentó pasar a la camioneta por la derecha, pero no vio al camión y colisionó contra el acoplado del vehículo de gran porte y terminó incrustado debajo.
La parte delantera del auto quedó aplastada por completo y sus ocupantes, ambos en los asientos delanteros, resultaron atrapados y gravemente heridos. Se informó que el conductor, Ricardo Molina, y su acompañante, Estela Salinas, serían ambos adultos mayores, de alrededor de 80 años.
En el lugar se montó un operativo de gran magnitud, con la participación de Defensa Civil, Policía Municipal, móviles de la Policía Bonaerense y ambulancias. Los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en liberar a los heridos, en un procedimiento que se extendió durante más de una hora.
La escena fue de extrema tensión: bomberos voluntarios de Escobar trabajaron con herramientas hidráulicas para cortar la carrocería, mientras personal médico del SAME aguardaba para asistir y trasladar a las víctimas al hospital Erill.
Durante las tareas de auxilio, se produjo una explosión que provocó que una herramienta saliera despedida e impactara en la cabeza de uno de los socorristas, en principio un bombero, quien también debió recibir asistencia médica de urgencia.
Los heridos fueron trasladados a centros de salud de la zona con diversas lesiones, mientras que en el lugar trabajaron, además, personal de la Policía Municipal, la empresa concesionaria Autopistas del Sol y el servicio de emergencias privadas Acudir.
En tanto, el tránsito en la zona permaneció reducido durante varias horas debido a los operativos de rescate y limpieza, provocando demoras en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.
Las causas del siniestro son materia de investigación.
Mientras, la Policía instruyó un sumario por “lesiones culposas”, que quedó a cargo de la UFI N°5, dependiente del Departamento Judicial Zárate-Campana.
