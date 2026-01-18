Un adolescente de 13 años fue baleado en la zona noroeste de Santa Fe

Un violento episodio ocurrido en la mañana del domingo volvió a encender las alarmas en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. Un adolescente de 13 años ingresó al hospital Iturraspe con una herida de arma de fuego en uno de sus brazos y dio inicio a una investigación judicial que avanza con hermetismo.
El hecho se registró alrededor de las 7.30, cuando se tomó conocimiento de que un menor de edad había solicitado asistencia médica en el hospital Nuevo Iturraspe tras resultar herido de bala. La causa quedó caratulada como “Herido de arma de fuego” y es investigada por la Fiscalía a cargo del doctor Estanislao Giavedoni.
La víctima, de 13 años, presentaba una lesión de arma de fuego en uno de sus brazos.
Disturbios previos
Según se supo en la zona de Hernandarias y 4° Pasaje —jurisdicción de la Subcomisaría 12ª de la Unidad Regional I— se habían registrado disturbios cerca de las 6 de la mañana. Por ese motivo, personal del Comando Radioeléctrico había intervenido en el lugar, sin que se reportaran novedades relevantes en ese momento.
Minutos más tarde, el adolescente arribó por sus propios medios al nosocomio, solicitando atención médica, aunque sin aportar precisiones sobre las circunstancias en las que recibió el disparo. Fue desde el hospital que se dio aviso a la dependencia policial correspondiente.
Hallazgos inquietantes
Tras el llamado, se desplegó personal especializado de Criminalística de la PDI, que inició las tareas periciales en el lugar del hecho. Como es de práctica la escena fue fijada mediante fotografías y planimetría, mientras efectivos de la Sección Rastros realizaron una minuciosa búsqueda de elementos de interés.
En ese contexto, se logró identificar y secuestrar tres vainas servidas calibre .12, halladas sobre la calzada en la intersección de Hernandarias y 4° Pasaje. Dichos elementos serán peritados en la Sección Balística correspondiente. También se observaron rastros de sangre.
Trascendió también que los encargados de la pesquisa requisaron la zona en búsqueda de cámaras que puedan aportar información relevante en cuanto al suceso.
Finalizadas las tareas en el lugar del hallazgo de las vainas, el personal pericial se trasladó al hospital Nuevo Iturraspe, donde el menor permanecía internado y acompañado por un familiar.
Mientras el adolescente se recupera de la herida, la investigación continúa para determinar cómo y en qué contexto se produjo el ataque. El hallazgo de munición de escopeta y la existencia de otros elementos abren líneas de trabajo que ahora están en manos de la Fiscalía.