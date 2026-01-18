#HOY:

Un hijo rescató a su madre atrapada en un incendio en Santa Fe

El fuego se había desatado dentro de una habitación y el hijo de la propietaria logró extinguir las llamas. La mujer se descompensó y recibió atención médica.

El fuego afectó muebles, ropa, puertas y parte del cielorraso del dormitorio. Foto: GentilezaEl fuego afectó muebles, ropa, puertas y parte del cielorraso del dormitorio. Foto: Gentileza
Un incendio desatado en plena madrugada del domingo mantuvo en vilo a una familia de la zona norte de la ciudad y obligó a la intervención de los Bomberos Zapadores. El foco ígneo se inició dentro de una vivienda, causó importantes daños materiales y dejó como saldo a una mujer asistida y trasladada a un hospital.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana del domingo 18 de enero, en un domicilio ubicado en Europa al 10.500, en el sector norte de Santa Fe. El aviso fue recibido por el cuartel Zona Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores (ABZ), que de inmediato despachó una dotación al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el incendio ya había sido parcialmente controlado. Según el reporte oficial de la Dirección General de Bomberos, el foco se había iniciado dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

Intervención clave

Antes del arribo de los bomberos, el fuego fue extinguido por el hijo de la propietaria del inmueble, cuya intervención resultó clave para evitar que las llamas se propagaran al resto de la casa.

No obstante, el proceso combustivo alcanzó a provocar severos daños en el interior del dormitorio afectado.

Importantes daños materiales

El accionar del fuego consumió una cama de dos plazas, un ropero de madera y diversas prendas de vestir. Además, resultaron dañadas una puerta placa y una puerta ventana de aluminio. La intensidad del calor provocó también la caída parcial del cielorraso y afectaciones en la mampostería del ambiente.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento sobre los restos carbonosos para descartar cualquier riesgo de reignición.

Traslado al hospital

En el lugar, los efectivos asistieron a la propietaria de la vivienda, identificada como la señora G., quien se encontraba descompensada a raíz de la situación vivida. Posteriormente, fue trasladada por su hermano hacia el hospital Iturraspe.

Durante el trayecto, el vehículo familiar interceptó a una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyos profesionales se hicieron cargo del traslado hasta el nosocomio, donde la mujer quedó bajo observación médica.

