Tres adolescentes lesionados por el derrape de una moto en Alto Verde

Un accidente de tránsito ocurrió durante la siesta de este martes en las calles del distrito costero santafesino de Alto Verde, en la margen este del río Santa Fe.
Se trata de menores de edad de entre 12 y 14 años. Una de las víctimas debió ser hospitalizada.
El episodio tuvo lugar en inmediaciones de la Manzana 7, frente a la Plaza Evita, aproximadamente a las 15.
Según trascendió, una moto escapó del control de quien conducía y los tres menores de edad que iban a bordo rodaron por el asfalto.
Vecinos pidieron ayuda a la Central de Emergencias 911 y una ambulancia del servicio público para emergencias provincial 107 arribó a la escena minutos después.
El equipo de salud que llegó en la unidad asistió a las tres víctimas, que resultaron con golpes y escoriaciones. Una de ellas sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó abundante sangrado, por lo que los profesionales decidieron trasladarla al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.
