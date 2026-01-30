Una camioneta volcó en solitario en barrio Candioti Norte

Una camioneta protagonizó un vuelco este viernes en horas de la siesta sobre calle Necochea al 3700 de la ciudad de Santa Fe.
El incidente se registró este viernes por la siesta sobre calle Necochea al 3700. El joven conductor no sufrió heridas de gravedad.
Una camioneta protagonizó un vuelco este viernes en horas de la siesta sobre calle Necochea al 3700 de la ciudad de Santa Fe.
Se trató de una Fiat Toro color gris en la que su conductor habría perdido el control del volante y tras impactar contra el cordón, terminó dada vuelta en pleno barrio Candioti Norte.
El siniestro no involucró a otros vehículos ni personas, siendo la principal hipótesis una distracción del conductor.
El joven que iba a bordo de la camioneta no sufrió heridas de gravedad y esperó la asistencia junto al rodado, mientras intervino en el lugar de los hechos el personal de tránsito de la capital santafesina.
A pesar de no registrarse mayores daños e interferencias sobre la calzada entre las calles Maipú y Chacabuco, se solicita igualmente circular con precaución.