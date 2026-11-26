Alegatos finales

Pidieron la absolución del productor de frutillas de Arroyo Leyes acusado por trata laboral

Los abogados de Franco Poccia sostuvieron que no se acreditaron los elementos del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y cuestionaron que se equiparen las irregularidades de una relación de trabajo con la reducción a la servidumbre. El Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que se lo declare culpable. El veredicto se conocerá el 3 de diciembre.