La defensa de Franco Augusto Poccia pidió este jueves su absolución en el juicio oral y público que se le sigue por la presunta explotación laboral de trabajadores rurales oriundos de Chaco en un campo de cultivo de frutillas de Arroyo Leyes.
Pidieron la absolución del productor de frutillas de Arroyo Leyes acusado por trata laboral
Los abogados de Franco Poccia sostuvieron que no se acreditaron los elementos del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y cuestionaron que se equiparen las irregularidades de una relación de trabajo con la reducción a la servidumbre. El Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que se lo declare culpable. El veredicto se conocerá el 3 de diciembre.
Durante una exposición de una hora y veinte minutos, los abogados Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi desplegaron una serie de argumentos para cuestionar la calificación legal sostenida por la acusación y marcar que, aun cuando pudieron existir condiciones de precariedad laboral, estas no alcanzan para configurar el delito de trata de personas con fines de servidumbre.
“Esta defensa va a solicitar la absolución de culpa y cargo por entender que no se han configurado los elementos típicos propuestos por la fiscalía”, anunció Torres del Sel ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, José María Escobar Cello y Otmar Paulucci.
La exposición de los defensores cerró la etapa de alegatos finales de un debate que comenzó a mediados de agosto y demandó más de una docena de jornadas de audiencias, con declaraciones de trabajadores rurales y profesionales de distintos organismos públicos que intervinieron durante la investigación.
Antes habían expuesto las fiscales federales Milagros Traverso y Victoria Sassola, esta última integrante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), quienes solicitaron que Poccia sea declarado culpable. El querellante Gustavo Adolfo Vargas, representante del Ministerio Público de la Defensa de Chaco por tres de los trabajadores denunciantes, adhirió al planteo acusatorio.
El veredicto fue fijado para el próximo jueves 3 de diciembre, en la sala de audiencias de los tribunales federales de Santa Fe.
Los límites del delito
Uno de los ejes de la argumentación defensiva fue la distinción entre una relación laboral irregular y una situación de explotación que pueda encuadrarse en la figura penal de trata. Torres del Sel reconoció las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores, pero rechazó que esa circunstancia, por sí sola, permita atribuirle responsabilidad penal a quien les ofreció trabajo.
“No vamos a discutir que es gente vulnerable”, expresó. Sin embargo, cuestionó el criterio de “castigar a quien da trabajo” en un contexto económico en el que, según señaló, una parte importante de la población se desempeña en condiciones laborales irregulares.
“Estamos en un país donde el trabajo escasea. Una persona que brinda trabajo no la podemos castigar”, sostuvo el abogado, quien insistió en que “podemos hablar de una precarización laboral, pero es muy diferente de la trata laboral”.
El defensor también consideró que el proceso llegó innecesariamente a la instancia de debate. “Llegamos a este debate produciendo un desgaste jurisdiccional, pudiendo haberse terminado antes”, manifestó, para luego insistir en que, desde su perspectiva, no estaban reunidos los presupuestos necesarios para sostener la acusación.
En otro tramo, cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal, a la que calificó de “falta de objetividad”, “arbitraria” y “temeraria”. Sobre esa base, solicitó que al momento de dictarse la sentencia se impongan las costas a la fiscalía, la querella y los funcionarios que intervinieron en la causa.
García Rossi, por su parte, concentró su exposición en el análisis de la figura penal. Desarrolló los alcances de las conductas de captar, trasladar y acoger personas con fines de explotación, y discutió la interpretación de la jurisprudencia que había sido incorporada por las representantes de la acusación.
También puso el foco en la valoración de los testimonios de los trabajadores. Para el abogado, existió una “cosificación e infantilización de las víctimas”, a quienes, según planteó, se les reconoce credibilidad solamente cuando sus declaraciones coinciden con la teoría del caso de la fiscalía.
De Chaco a Santa Fe
La investigación se inició el 17 de septiembre de 2025, a partir de la denuncia de tres trabajadores chaqueños que abandonaron el establecimiento y se presentaron ante una dependencia policial.
Dos semanas después, el 1 de octubre, se realizó un allanamiento en el predio ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1 y calle 110, en jurisdicción de Arroyo Leyes. Allí fueron encontradas 42 personas, aunque la acusación delimitó en 20 el grupo de trabajadores considerados víctimas de los hechos investigados y luego volvió a recortarlo al momento de alegar.
La hipótesis fiscal sostiene que Poccia, entonces de 25 años, habría organizado un sistema de captación, traslado y acogimiento de trabajadores provenientes principalmente de localidades chaqueñas como San Bernardo, Villa Ángela y Coronel Du Graty, situadas a unos 600 kilómetros de Santa Fe.
Según la acusación, los trabajadores habían llegado para participar de la temporada de cosecha mediante una propuesta laboral que no se correspondió con las condiciones que encontraron al arribar.
Los pasajes eran financiados por el productor y luego descontados de sus remuneraciones, al igual que otros gastos vinculados con la actividad y el consumo de alimentos en un comercio que funcionaba dentro del establecimiento.
Trabajo nocturno
Durante el juicio también se incorporaron testimonios sobre jornadas que comenzaban alrededor de las 2 o 3 de la madrugada y se extendían hasta la noche, condiciones habitacionales precarias y falta de acceso adecuado a agua potable y sanitarios.
Las declaraciones de profesionales de organismos chaqueños que asistieron a los denunciantes describieron alojamientos en construcciones de chapa, colchones apoyados sobre cajones de madera y un sistema de consumo que se descontaba de los ingresos.
La defensa, en cambio, cuestionó que esas circunstancias permitan hablar de servidumbre.
Desde el inicio del proceso sostuvo que los trabajadores habían llegado por voluntad propia, que podían entrar y salir del campo y que no se les habían retenido los documentos de identidad. También planteó que las deudas y los conflictos con los capataces no demostraban la existencia de un mecanismo de sometimiento.
En libertad
El caso había atravesado distintas instancias antes de llegar al juicio oral. Tras la detención del productor y el dictado de la prisión preventiva por parte del juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, la Cámara Federal de Rosario dispuso morigerar la medida y concederle la prisión domiciliaria por 45 días y posteriormente la libertad, mientras avanzaba la investigación.
Ahora, con los alegatos concluidos y las posiciones de las partes formalmente expuestas, los jueces deberán resolver si las condiciones laborales y de vida descriptas durante el debate constituyeron una situación de explotación penalmente relevante o si, como sostiene la defensa, no se acreditaron los elementos necesarios para condenar al productor.