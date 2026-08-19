Cosecha de frutillas

Las condiciones de vulnerabilidad, eje del juicio por trata laboral en un campo de Arroyo Leyes

El debate comenzó la semana pasada con los alegatos de apertura y se reanudó este miércoles con las primeras testimoniales. Una abogada y dos trabajadoras sociales de Chaco describieron la situación de los tres denunciantes, sus condiciones de vida y las jornadas laborales que realizaban en el campo.