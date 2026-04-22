La Policía de Investigaciones Distrito Casilda llevó adelante este martes tres allanamientos en la localidad de Sanford, donde fueron aprehendidas tres personas, dos de ellas menores de edad, en el marco de una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego e infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.
Sanford: se grabaron con armas, lo publicaron en redes y terminaron detenidos
Fue a partir de tres procedimientos que se llevaron a cabo en ese distrito del departamento Caseros. Dos de los implicados son menores de edad. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda.
La investigación, en la que interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda, a través de la fiscal Rocío Cosgaya, se inició el 14 de abril pasado cuando personal policial tomó conocimiento con material fílmico difundido en redes sociales, de la presunta manipulación de armas de fuego y del secado de material vegetal compatible con marihuana por parte de personas de esa localidad del sur santafesino.
A partir de ello, personal de la PDI realizó tareas investigativas que permitieron identificar a los involucrados y establecer los domicilios vinculados a la causa, solicitándose las correspondientes órdenes judiciales. En cumplimiento de las medidas dispuestas por la autoridad judicial, los agentes allanaron domicilios ubicados en las calles Estanislao López al 700 y 9 de Julio al 700, donde aprehendieron a tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad, y secuestraron réplicas de armas de fuego, teléfonos celulares y aproximadamente 111 gramos de material vegetal compatible con marihuana, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.