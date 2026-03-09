Amenazaron con un arma a una mujer de 76 años y terminaron detenidos

Una escena cargada de tensión alteró la tranquilidad de San José del Rincón durante la tarde del domingo. Dos hombres fueron aprehendidos por la policía luego de que una mujer denunciara haber sido amenazada de muerte por ambos, quienes, según su testimonio, exhibieron un arma de fuego durante una discusión ocurrida frente a su vivienda.
El procedimiento se desarrolló alrededor de las 16.30 en inmediaciones de calle Pájaro Carpintero al 2400. Hasta allí llegaron agentes de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, siguiendo directivas de la 6ta. Zona de Inspección, tras recibir un aviso a través de la central de emergencias 911.
En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 76 años, quien relató que instantes antes dos hombres la habían intimidado con amenazas de muerte, aparentemente en el marco de un conflicto previo cuyos detalles se desconocen. La mujer aseguró que uno de ellos llevaba un arma en la cintura y que ambos se movilizaban en un automóvil gris.
Intento de fuga y captura
Con esos datos, los policías advirtieron que los sospechosos intentaban abandonar el lugar a bordo de un Peugeot 208. Ante esa situación, el patrullero bloqueó la salida del vehículo, lo que permitió interceptar a sus ocupantes.
Luego de identificar a los dos hombres y en presencia de una testigo civil, los agentes realizaron una requisa del automóvil. En la guantera del lado delantero izquierdo hallaron una pistola de gas comprimido, marca Fox, calibre 4.5 milímetros, de color negro con detalles cromados. El arma tenía el cargador colocado, aunque sin municiones.
A partir del hallazgo, los policías procedieron a la aprehensión de un hombre de 27 años y otro de 31; el primero domiciliado en Rincón y el restante en barrio Chalet de Santa Fe.
Secuestro de un automóvil
Además del arma, los uniformados secuestraron el automóvil en el que se trasladaban, un Peugeot 208 gris, un teléfono celular iPhone y distintos efectos personales.
Las actuaciones fueron comunicadas a la coordinación policial de la 6ta Zona y a la Defensoría General. Los imputados fueron examinados por médicos policiales, quienes constataron que no presentaban lesiones.
Por disposición judicial, uno de los detenidos quedó alojado en la Comisaría 25ª (El Pozo) y el otro involucrado en la Comisaría 28ª,(Colastiné) mientras avanza la investigación por el delito de amenazas calificadas.