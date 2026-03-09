En San José del Rincón

Amenazaron con un arma a una mujer de 76 años y terminaron detenidos

Una mujer denunció haber sido intimidada por dos hombres que exhibieron un arma durante un altercado previo. El procedimiento se realizó luego de un llamado al 911. Los sospechosos fueron aprehendidos dentro de un Peugeot 208.