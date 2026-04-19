Un procedimiento policial en la ciudad de Santo Tomé derivó en la aprehensión de dos hombres mayores de edad, acusados de amenazar con un arma de fuego a una pareja en el marco de un conflicto vecinal. El operativo incluyó una requisa domiciliaria en la que se secuestró un importante volumen de armamento y municiones de distintos calibres.
Amenazas con disparo y un arsenal secuestrado en Santo Tomé
Dos hombres fueron aprehendidos tras una denuncia por un conflicto entre vecinos. La policía secuestró municiones de varios calibres y un arma casera.
Amenazas y disparo intimidatorio
El hecho se originó en horas de la siesta del día anterior, cuando una joven de 19 años radicó una denuncia en la que aseguró haber sido amenazada junto a su pareja por dos sujetos. Según su testimonio, los hombres exhibieron un arma de fuego e incluso realizaron un disparo al aire, en el contexto de una disputa por terrenos lindantes.
A partir de esta presentación, efectivos de la Unidad Regional I se dirigieron a un domicilio ubicado en calle Nº 10, en la zona de Costa Sur, donde se habría producido el incidente.
Secuestro de armas y detenciones
Ya en el lugar, y con autorización mediante acta de requisa voluntaria, los uniformados inspeccionaron la vivienda señalada.
Como resultado del procedimiento, secuestraron un revólver calibre .22 con municiones en su tambor, un arma de fabricación casera y una importante cantidad de proyectiles: más de 40 cartuchos calibre 9 mm, más de 160 calibre .22 punta, además de municiones calibre .22 corto, .22 largo y .32.
Horas después, los dos sospechosos —ambos mayores de edad— se presentaron en sede policial acompañados por su representante legal. Allí se concretó su aprehensión por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. Quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.