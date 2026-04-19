El fiscal Ezequiel Hernández adelantó que solicitará cuatro años y seis meses de prisión para un policía de 48 años e iniciales CAU que está acusado de agredir a un niño de 12 años y a un adolescente de 15 en la vía pública de la ciudad de Santa Fe. A su vez, pedirá que sea inhabilitado para ejercer cargos en la fuerza de seguridad por el doble de tiempo de la condena.
Pedirán más de cuatro años de prisión para un policía acusado de golpear a dos menores en Santa Fe
El fiscal Ezequiel Hernández también solicitará que el policía sea inhabilitado para ejercer cargos en la fuerza de seguridad por el doble de tiempo de la condena.
Por otro lado, el fiscal indicó que requerirá que otro uniformado sea condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por encubrir el ataque. Se trata de un hombre de 31 años e iniciales JCEB.
Las penas pretendidas por el MPA fueron expuestas por Hernández en la audiencia preliminar, la cual se desarrolló ante el juez Leandro Lazzarini en los tribunales de la capital provincial.
Golpes y patadas
El fiscal afirmó que “los hechos ilícitos fueron cometidos en los primeros minutos del lunes 21 de octubre de 2024, en inmediaciones de Mariano Comas al 2.400”. Al respecto, mencionó que “los acusados estaban prestando funciones en el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía provincial, y al ver a un niño y a un adolescente –que son hermanos– que bajaban de un tren de cargas, el uniformado de iniciales CAU los interceptó y los agredió físicamente”.
“Los golpeó con la culata de su pistola reglamentaria y les dio patadas y golpes de puño mientras los amenazaba de muerte”, especificó. “Como resultado, ambas víctimas resultaron heridas y con cortes en el cuero cabelludo, por lo cual fueron trasladadas a centros de salud de la ciudad”, puntualizó.
El funcionario del MPA planteó que “el otro policía acusado estaba al lado del agresor durante la situación violenta y fue testigo directo de todo lo sucedido”. En tal sentido, sostuvo que “a pesar de su obligación, no sólo omitió informar lo ocurrido y denunciar los delitos que cometió su compañero de trabajo, sino que tampoco hizo nada para que cese la agresión a los dos menores de edad”.
Delitos
El hombre de iniciales CAU está acusado como autor de vejaciones, mientras que el de iniciales JCEB, de encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
Juicio oral
Tras la audiencia preliminar, el juez deberá resolver en torno a lo presentado por las partes. En caso de que el magistrado considere que la acusación del fiscal Hernández cumple con los requisitos exigidos en esta instancia procesal, deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio, para que se pueda avanzar en la realización del debate oral.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el juez que tendrá a su cargo la conducción del juicio y fijar una fecha para el inicio.