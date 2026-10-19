Un joven de 20 años, identificado como Jonathan Alejandro Ávila, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado responsable de haber amenazado a sus vecinos utilizando un machete en la vía pública de la ciudad de Rufino.
Amenazó a sus vecinos con un machete y terminó con una condena de cuatro años de prisión
Se trata de Jonathan Alejandro Ávila, de 20 años. El monto de la pena resultó de la unificación con una condena anterior que él aún no había terminado de cumplir.
La sentencia fue dictada por la jueza Lorena Garini en el marco de un juicio de procedimientos abreviados concretado en los tribunales locales.
La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Penas
Según explicó el fiscal Menéndez, la condena de cuatro años surge de la unificación de dos penas. Es que por el episodio de amedrentamiento con el arma blanca, a Ávila le correspondió un año de prisión efectiva.
Sin embargo, el monto final se elevó al sumarse a una condena anterior que el acusado aún no había terminado de cumplir.
“Si bien el antecedente penal era de ejecución condicional, esa modalidad fue revocada”, precisó el representante del MPA.
El hecho
El ataque ocurrió durante la siesta del lunes 28 de septiembre del año pasado en la calle Falucho al 500.
Las víctimas —una mujer y un hombre— mantenían un conflicto previo con el condenado y sus familiares.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Ávila abordó a la pareja en la vía pública con la intención explicita de infundirles temor. Él blandió un machete que llevaba consigo, moviéndolo de un lado a otro.
Luego, amagó y simuló afilar la cuchilla contra el suelo para amedrentarlos.
Juicio abreviado
Durante el proceso judicial, Ávila admitió su responsabilidad penal como autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma.
Asimismo, junto con su defensa técnica, dio la conformidad a la calificación legal, al monto de la pena unificada y al trámite de juicio abreviado.
Por su parte, las víctimas fueron notificadas sobre la resolución de la causa y manifestaron su acuerdo con lo resuelto por la Justicia.