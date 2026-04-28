Un hombre de 30 años fue aprehendido en la noche del lunes en la ciudad de Santa Fe, luego de ser señalado como autor de amenazas calificadas en la vía pública, tras intimidar a un joven con lo que resultó ser una réplica de arma de fuego.
Amenazó en la vía pública con un arma de utilería y terminó aprehendido
El acusado llevaba una pistola de plástico acondicionada para parecer auténtica. El caso se originó tras un llamado al 911 y derivó en un rápido procedimiento policial.
El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de Espora y Urquiza, donde personal del Comando Radioeléctrico acudió comisionado por la Central de Emergencias 911 a partir de un aviso que daba cuenta de un episodio de amenazas.
Amenazas de muerte
Al arribar, los uniformados entrevistaron a un joven de 21 años, quien relató que momentos antes había sido interceptado por un individuo que, sin mediar mayores circunstancias, le exhibió un objeto con apariencia de arma de fuego mientras le profería amenazas de muerte.
Con los datos recabados, los agentes iniciaron un patrullaje por la zona que permitió localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Al momento de su identificación, constataron que el sujeto portaba un chaleco negro tipo porta elementos, sin numeración visible, y una réplica de arma de fuego.
Pistola de plástico
Fuentes policiales indicaron que se trataba de una pistola de plástico modificada para simular ser un arma real, lo que habría sido utilizado para amedrentar a la víctima.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del individuo, quien fue trasladado a sede policial en calidad de imputado por el delito de amenazas calificadas. Asimismo, se concretó el secuestro de los elementos empleados en el hecho.
Las actuaciones continúan bajo la órbita de la justicia competente, que deberá determinar la situación procesal del detenido.