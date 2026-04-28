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Incendio arrasó una vivienda precaria en zona noroeste de Santa Fe

El siniestro ocurrió durante la madrugada en avenida Teniente Loza. Bomberos Zapadores trabajaron durante más de una hora para sofocar las llamas. Por fortuna no hubo que lamentar heridos.

La construcción de chapas y maderas quedó reducida a cenizas. Foto: Gentileza La construcción de chapas y maderas quedó reducida a cenizas. Foto: Gentileza
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En la madrugada de este martes, un incendio consumió por completo una vivienda precaria ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, sin que se registraran personas lesionadas.

El siniestro se produjo alrededor de las 2 en un inmueble situado sobre avenida Teniente Loza, en cercanías del ingreso a La Tablada Vieja. Hasta allí acudió una dotación del cuartel Norte de Bomberos Zapadores, tras recibir el aviso de un foco ígneo en el lugar.

Maderas y chapas

A su arribo, los bomberos se encontraron con un proceso combustivo plenamente desarrollado que afectaba a una construcción de reducidas dimensiones —de aproximadamente seis por cuatro metros— levantada con paredes y techo de chapa de zinc, sostenidas por tirantes de madera.

Según se informó, la vivienda no contaba con suministro de energía eléctrica y, al momento de la intervención, no se hallaban sus ocupantes.

Daños totales

Las tareas se concentraron en la extinción de las llamas y en evitar su propagación a sectores linderos, objetivo que fue cumplido tras varios minutos de labor. No obstante, los daños en la estructura fueron totales, dadas las características altamente combustibles de los materiales.

En el lugar también se hizo presente personal policial del Comando Radioeléctrico, quienes brindaron apoyo durante el operativo.

Finalizadas las tareas, la dotación regresó a base. Por el momento, no trascendieron las causas que originaron el foco ígneo, las cuales serán materia de peritajes.

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