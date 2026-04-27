La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un allanamiento en la zona costera del sector este de la ciudad de Santa Fe, durante la noche del domingo pasado, en el marco de una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de una persona menor de edad.
Hallaron elementos clave por un caso de abuso sexual agravado en La Vuelta del Paraguayo
La Policía de Investigaciones allanó una vivienda y secuestró evidencia. El acusado, un hombre de 55 años, no estaba en el lugar, pero se entregó poco después.
El procedimiento tuvo lugar en el paraje La Vuelta del Paraguayo, ubicado a la vera de la ruta nacional 168, dentro del distrito de Alto Verde.
Las actuaciones comenzaron a partir de la denuncia de vecinos que permitió advertir la existencia de videos de relevancia penal, vinculados a hechos que tendrían como víctima a un menor de edad.
Inmediatamente, personal especializado de la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género - Región I- de la PDI activó los protocolos correspondientes y avanzó con medidas urgentes para resguardar a la víctima y preservar evidencia fundamental para la causa.
Ropa y más
Durante el operativo realizado el domingo, que contó con la colaboración del Grupo de Acción Táctica (GAT) para la irrupción, se logró el secuestro de diversas prendas y elementos de interés probatorio, coincidentes con material incorporado al expediente judicial.
El imputado, de iniciales O.S. y 55 años, no se encontraba en el domicilio al momento del despliegue policial, pero en horas del mediodía de este lunes se entregó en la Comisaría N° 28 de Colastiné.
El caso está en manos de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, que representa al Ministerio Público de la Acusación (MPA).