Un hombre que era buscado por tentativa de homicidio desde hace un mes fue arrestado este lunes en barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe por personal del Área Especializada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).
Detuvieron a un hombre acusado de tratar de matar a otro que pasaba en auto con su familia en Santa Fe
Cayó en un operativo realizado por la PDI realizado. Tiene 37 años y era buscado desde finales de marzo, cuando hizo el disparo desde adentro de su casa.
El hecho que se trata de esclarecer ocurrió el pasado 27 de marzo en la capital provincial cuando la víctima se encontraba arriba de su automóvil junto a su familia.
Según pudo saberse, el hombre fue alcanzado por un balazo en la zona intercostal y el autor del disparo se encontraba adentro de su domicilio, en calle Misiones al 6700.
Justamente esa vivienda fue allanada este lunes, en la cuadra de calle Misiones al 6700, con apoyo para la irrupción de personal especializado del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Esposado
Allí fue arrestado el sospechoso, cuyas iniciales son I. D. R., quien tiene 37 años.
Por disposición de la fiscalía, el detenido fue trasladado para el cumplimiento de los trámites procesales correspondientes y posterior alojamiento en sede policial.
La causa está en manos del fiscal Carlos Lacuadra, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).