El desorden, un revólver en un rincón y una mujer detenida en barrio Nueva Esperanza

La policía debió intervenir ante un pedido de auxilio a la Central de Emergencias 911.
Una joven de 24 años fue arrestada durante la tarde del viernes, luego de que la policía hallara un arma de fuego adentro de su casa, en barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe.
El episodio sucedió cerca de las 17, en la cuadra de calle Azopardo al 8900.
Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre un desorden que se estaba produciendo en una vivienda.
Al arribar, una patrulla del Comando Radioeléctrico entrevistó a la mujer que habitaba el domicilio marcado. Ella dejó pasar a los uniformados para que requisen el lugar.
Los policías se toparon entonces con un arma de fuego en un rincón de una de las habitaciones. No lo habían ocultado.
Se trataba de un revólver calibre .22 con el tambor vacío.
Fue así que los agentes cargaron en el patrullero a la moradora, que terminó aprehendida por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
La joven -junto con la precaria arma de fuego- fue traslada hasta la Comisaría 8a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
