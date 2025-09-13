#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Santa Fe ciudad

El desorden, un revólver en un rincón y una mujer detenida en barrio Nueva Esperanza

La policía debió intervenir ante un pedido de auxilio a la Central de Emergencias 911.

La policía detuvo a la mujer.
 13:36
Por: 

Una joven de 24 años fue arrestada durante la tarde del viernes, luego de que la policía hallara un arma de fuego adentro de su casa, en barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe.

El episodio sucedió cerca de las 17, en la cuadra de calle Azopardo al 8900.

Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre un desorden que se estaba produciendo en una vivienda.

Al arribar, una patrulla del Comando Radioeléctrico entrevistó a la mujer que habitaba el domicilio marcado. Ella dejó pasar a los uniformados para que requisen el lugar.

La mujer fue alojada en la Comisaría 8a, a disposición de la fiscalía. Foto: El LitoralLa mujer fue alojada en la Comisaría 8a, a disposición de la fiscalía. Foto: El Litoral

Hallazgo

Los policías se toparon entonces con un arma de fuego en un rincón de una de las habitaciones. No lo habían ocultado.

Se trataba de un revólver calibre .22 con el tambor vacío.

El revólver secuestrado se encontraba en condiciones precarias. Foto: El LitoralEl revólver secuestrado se encontraba en condiciones precarias. Foto: El Litoral

Fue así que los agentes cargaron en el patrullero a la moradora, que terminó aprehendida por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La joven -junto con la precaria arma de fuego- fue traslada hasta la Comisaría 8a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Santa Fe violenta
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro