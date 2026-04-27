Inseguridad en Santa Fe

Audaz robo de una bicicleta en un edificio de barrio Candioti

El ladrón ingresó armado con un cuchillo a un garaje sobre bulevar Gálvez 1200 y escapó sin ser detectado. Las cámaras del lugar captaron al sospechoso, que actuó con rapidez y sin cruzarse con residentes.