Un auto se incendió en pleno bulevar y obligó a interrumpir el tránsito

Un incendio vehicular generó complicaciones en la circulación durante la tarde de este sábado 10 de enero en uno de los corredores más transitados de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió sobre bulevar y Güemes donde un automóvil estacionado comenzó a arder y requirió la intervención de personal policial y de Bomberos Zapadores.
Efectivos policiales y Bomberos Zapadores acudieron de inmediato para controlar el incendio y garantizar la seguridad en la zona.
El hecho ocurrió frente a la Casa de la Cultura
El episodio se registró en la mano norte de bulevar, en el tramo comprendido entre Güemes y Avellaneda, frente a la Casa de la Cultura. Por causas que aún no fueron confirmadas oficialmente, el vehículo, un Fiat Uno blanco, se prendió fuego mientras se encontraba detenido sobre la calzada.
Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el foco ígneo se habría originado a partir de desperfectos mecánicos en el motor, lo que provocó la rápida propagación de las llamas y una importante columna de humo visible desde varias cuadras.
Intervención de bomberos y desvíos de tránsito
Ante la situación, efectivos policiales y Bomberos Zapadores acudieron de inmediato para controlar el incendio y garantizar la seguridad en la zona. El tránsito fue interrumpido de manera preventiva en ese sector del bulevar mientras se desarrollaban las tareas de extinción y enfriamiento del vehículo.
Personal policial colaboró además en la reorganización del tránsito, desviando la circulación hacia calles alternativas para evitar congestionamientos y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.
Afortunadamente el incendio solo dejó daños materiales.
No se registraron personas heridas
De acuerdo con las fuentes consultadas, no hubo personas lesionadas como consecuencia del siniestro y solo se registraron daños materiales.
Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar completamente el fuego y se iniciaron las tareas de remoción, lo que permitió normalizar progresivamente la circulación en la zona.
El incidente volvió a poner en evidencia la importancia de la rápida intervención de los servicios de emergencia ante situaciones que, además de generar daños materiales, pueden afectar seriamente la circulación y la seguridad vial en arterias clave de la ciudad.