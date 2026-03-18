Un cuento del tío millonario: le robó 400 mil dólares a una jubilada de Avellaneda y escapó en monopatín

Una jubilada de 75 años fue víctima de un millonario robo bajo la modalidad del “cuento del tío” en su vivienda de la ciudad de Avellaneda, cuando un hombre desconocido se hizo pasar por mensajero de su esposo, a quien dijo que la aguardaba en un banco, logró ingresar al domicilio mediante engaño y sustrajo aproximadamente 400 mil dólares en efectivo,
El hecho ocurrió ayer martes, cerca de las 13:45, en una casa ubicada sobre calle 10 al 400, en la ciudad de Avellaneda. Hasta allí llegó un desconocido que, con un discurso ensayado y la frialdad de quien sabe lo que hace, logró engañar a la dueña de casa.
El delincuente abordó a la víctima diciéndole que debía entregarle el dinero que había en la casa para llevarlo al banco y cambiarlo por una serie nueva, porque, si no lo depositaba antes del mediodía, iban a perder la mitad de su valor. Y le remarcó la urgencia, porque su marido «estaba nervioso» esperándolo en el banco Credicoop.
Ladrón en monopatín
La mujer, confiada, permitió el ingreso del extraño. Ese fue el momento clave. Ya en el interior de la vivienda, el delincuente se dirigió directamente a una habitación secundaria. Allí, sin mayores obstáculos, accedió a un placard que terminó violentado.
El botín, según la propia damnificada, asciende a unos 400 mil dólares en efectivo. Una cifra que convierte al episodio en uno de los golpes más importantes bajo esta modalidad en la región en los últimos tiempos.
Según reconstruyeron los investigadores el sujeto actuó a cara descubierta y con una particular movilidad. Llegó al lugar a bordo de un monopatín eléctrico, vehículo con el que también se retiró del lugar a toda velocidad.
Se busca el protagonista de un audaz robo.
Peritajes en el lugar
Minutos después, tras el llamado al 911, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), División Científico Forense de Reconquista, arribó al lugar.
Un dato no menor: la vivienda cuenta con cámaras de seguridad y sistema de alarmas, elementos que ahora serán clave para intentar reconstruir los movimientos del autor, tanto en el ingreso como en la huida.
Por estas horas, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Reconquista, que investiga el hecho bajo la carátula de “robo”, aunque no se descarta que la figura pueda encuadrarse en una estafa agravada, dada la modalidad empleada.
Mientras tanto, en Avellaneda vuelve a encenderse la alarma por este tipo de delitos que, lejos de desaparecer, se reinventan y encuentran nuevas víctimas, casi siempre con el mismo perfil: adultos mayores, confianza vulnerada y pérdidas millonarias.
La localidad norteña fue escenario de un impensado robo.
"Le lavaron la cabeza"
En un reportaje brindado al programa Radio Hoy de Reconquista, el empresario damnificado dijo que él cree que a su esposa "le lavaron la cabeza".
Luego de contar los detalles del engaño que le transmitió su esposa, el hombre, de 80 años, se preguntó en voz alta "qué hubiese pasado" si él se encontraba con el delincuente dentro de la casa, ya "con la bolsa con la plata que me estaba choreando, capaz que este tipo me liquida", analizó.
La demora en llegar unos veinte minutos más tarde de lo habitual fue porque no encontraba su teléfono, que había dejado en el taller.