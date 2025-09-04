Dos hombres heridos por una balacera en barrio La Ranita

Una balacera ocurrida este jueves por la siesta en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe dejó como saldo dos hombres heridos.
Ocurrió durante la siesta de este jueves, en las calles de la zona noroeste de la capital provincial. Luego, vecinos se enfrentaron con la policía y una uniformada resultó con lesiones.

Todo ocurrió cerca de las 15, en inmediaciones de donde se cruzan las calles Larrechea y Misiones, en barrio La Ranita.
Los primeros llamados de vecinos a la Central de Emergencia 911 indicaban que se escuchaban disparos en la barriada y que un sujeto habría sido alcanzado por dos proyectiles en la panza.
Rápidamente se dirigieron al lugar varios móviles policiales y una ambulancia del servicio público de emergencias 107.
Finalmente eran dos los heridos por arma de fuego. Ambos fueron trasladados al Hospital Iturraspe. Uno presenta dos balazos en la zona abdominal y el otro en la espalda.
Momentos de gran tensión se vivieron en al centro de salud, donde familiares de las víctimas ofuscados enfrentaron a la policía.
Aparentemente, durante la gresca, una oficial habría resultado con lesiones, aunque no serían de gravedad.
