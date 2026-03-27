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Balearon a un hombre en Villa del Parque y en el hospital se dieron cuenta de que era un prófugo

Ocurrió durante la mañana de este viernes en la zona oeste de la capital provincial. El herido tiene 46 años y había desaparecido durante una salida transitoria de la cárcel de Las Flores.

Imagen ilustrativa. Hospital José María Cullen. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Hospital José María Cullen. Crédito: Manuel Fabatía
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Un hombre de 46 años fue baleado este viernes por la mañana en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en las calles de barrio Villa del Parque.

Este sujeto, con las primeras luces del sol, llegó por sus propios medios hasta el cruce de la avenida Perón y el bulevar Pellegrini, donde había una patrulla del Cuerpo Guardia de Infantería.

cullen fabatiaHospital Cullen. Crédito: Manuel Fabatía

Pidió ayuda a los uniformados, mientras les mostraba los “tiros” que tenía en su cuerpo.

Los policías se apresuraron para llevarlo hasta el Hospital José María Cullen, donde fue examinado por los médicos, que le diagnosticaron una herida de arma de fuego en su brazo derecho y otra en la zona intercostal del mismo lado.

Descubierto

Los uniformados se sorprendieron poco después, cuando llegó al centro público de salud una mujer que dijo ser hermana del hombre baleado. Ella desenmascaró a su familiar, que había dado una identidad falsa para seguir eludiendo la justicia.

Es que la “víctima”, cuyas iniciales son C.P., estaba prófuga desde el 20 de junio del año pasado, cuando -luego de una salida transitoria- no había regresado a la cárcel de Las Flores, donde cumplía una condena.

A dos meses de la intervención a la cárcel de Las Flores - Secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía MasneriCárcel de Las Flores. Crédito: Fernando Nicola

El hombre quedó entonces internado, pero bajo la custodia del Cuerpo Guardia de Infantería.

Él evitó identificar a los agresores y se mostró poco colaborativo con los investigadores.

Las actuaciones prosiguen en dependencias de la Comisaría 3a y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

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